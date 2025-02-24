Birçok banka, emekli promosyonu kampanyalarını 2025 Şubat ayında güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verdiklerinde çeşitli promosyonlardan yararlanabiliyor.



Bankalar arasındaki rekabetle birlikte, en yüksek promosyon ödemesi 21.000 TL’ye kadar çıkıyor. Emekliler, maaş taşıma işlemlerini banka şubelerinden ya da internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte, Şubat 2025'teki en yüksek promosyonları sunan bankalar ve ödeme tutarları...

Emekli promosyon kampanyaları, 2025 yılının Şubat ayında da yoğun ilgi görüyor.

Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine cazip ödeme teklifleri sunuyor. Kampanyalar, maaş aralıklarına ve 3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınma şartına bağlı olarak farklı tutarlarda promosyon ödemeleri sağlıyor.

Aşağıda, en yüksek promosyonu sunan bankaların ödeme detaylarını bulabilirsiniz:

Ziraat Bankası: 3 yıl boyunca maaşını Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emekliler, maaşlarına göre değişen promosyonlar alabiliyor.

Halkbank: Maaşı 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlar 8.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 12.000 TL promosyon alıyor.

Vakıfbank: Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

İş Bankası: Emekli maaşını taşıyanlar, 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyonlardan yararlanabiliyor.

Şekerbank: Promosyon ödemeleri maaşa göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

ING Bank: Maaşına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi sağlanıyor.

Denizbank: Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi sunuluyor.

Garanti Bankası: Kampanya süresi boyunca emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

TEB: 36 ay boyunca maaşını TEB’den almayı taahhüt eden emekliler, 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.

Yapı Kredi: 9.999 TL’ye kadar maaşı olanlar 6.250 TL, 20.000 TL ve üzeri maaşı olanlar ise 15.000 TL promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Emekliler, maaş taşıma işlemlerini şubelerden veya internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilir. Ayrıca, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdünü yerine getirmeyenler, cayma bedeli ödeyerek maaşlarını başka bir bankaya taşıyabilir. Şubat ayı sonuna kadar devam eden kampanyalar, emeklilere önemli bir ek gelir fırsatı sunuyor.