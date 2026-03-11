Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşteriler için promosyon yarışını sürdürüyor. Mart ayı itibarıyla birçok banka nakit promosyon tutarlarını güncellerken, ek kampanyalarla toplam promosyon ödemeleri önemli ölçüde arttı.

Bankalar, emekli maaşını kendi bankalarına taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren müşterilere nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bunun yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve çeşitli bankacılık ürünleriyle toplam ödeme miktarı daha da yükseltilebiliyor.

BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

TEB emekli promosyonu 21 bin TL’ye kadar çıkıyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre toplamda 21 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.

0 – 10.000 TL maaş: 5.000 TL nakit + 9.000 TL ek = 14.000 TL

10.000 – 15.000 TL maaş: 8.000 TL nakit + 9.000 TL ek = 17.000 TL

15.000 – 20.000 TL maaş: 10.000 TL nakit + 9.000 TL ek = 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL nakit + 9.000 TL ek = 21.000 TL

QNB’de toplam promosyon 31 bin TL’ye kadar çıkabiliyor

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 31 bin TL’ye kadar promosyon imkânı sunuyor.

Nakit promosyon tutarları:

10.000 TL’ye kadar maaş: 8.500 TL

10.000 – 15.000 TL: 13.500 TL

15.000 – 20.000 TL: 16.500 TL

20.000 TL üzeri: 20.000 TL

Ek kampanyalar:

2 otomatik fatura talimatına 3.000 TL

Kredi kullanımına 2.500 TL

Ek hesap kullanımına 2.500 TL

Kredi kartı harcamalarına yıllık 3.000 TL iade

Akbank’ta toplam ödeme 30 bin TL’ye ulaşabiliyor

Akbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla toplam ödeme 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Ek avantajlar arasında:

5 otomatik fatura talimatına 5.000 TL

Davet koduyla yeni müşteri kazandırana 5.000 TL

Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL destek bulunuyor.

Kamu bankalarında promosyon tutarları

Kamu bankalarında da emekli promosyonları maaş tutarına göre değişiyor.

VakıfBank:

10.000 – 15.000 TL: 8.000 TL

15.000 – 20.000 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Halkbank:

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ayrıca ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL’nin altında olan hak sahiplerine 5.000 TL promosyon ödemesi yapılabiliyor.

Ziraat Bankası ise emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunarken;

40.000 TL’ye kadar faizsiz kredi, ücretsiz HGS etiketi ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans gibi ek avantajlar da sağlıyor.

ÖZEL BANKALAR EK KAMPANYALAR SUNUYOR

Bazı özel bankalarda promosyon tutarı ek kampanyalarla daha da artabiliyor.

ING:

15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon

Ek kampanyalarla toplam ödeme 28.000 TL’ye kadar

DenizBank:

0 – 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL üzeri: 12.000 TL

Ek ürünlerin kullanılmasıyla toplam promosyon 27.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Garanti BBVA:

Emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

Ek kampanyalarla 10.000 TL’ye kadar bonus kazanma imkânı.

Yapı Kredi:

9.999 TL’ye kadar maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL üzeri: 15.000 TL

Ek kampanyalarla toplam promosyon 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EMEKLİLER BANKA TERCİHLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRİYOR

Bankalar arasındaki rekabet nedeniyle emekli promosyonları her geçen dönem artış gösteriyor. Mart 2026 itibarıyla bazı bankalarda toplam promosyon tutarlarının 30 bin TL’nin üzerine çıkması, emeklilerin maaşlarını hangi bankadan alacaklarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Uzmanlar, promosyon seçimi yapılırken sadece nakit tutarın değil, ek kampanyalar ve bankacılık avantajlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.