Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in emeklilere verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya emeklilerden bayram öncesi yoğun destek geldi. Ülke genelindeki binlerce emekli, bayram öncesi adliyeler tatile girmeden dilekçe verebilmek için adliyelere koştu. Emekliler AYM’nin bayramdan sonra müjde vermesini bekliyor.

Yargıtay’dan emekli olduktan sonra enflasyon verilerinin gerçek hayat pahalılığını yansıtacak şekilde hesaplamadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) dava açan Çilesiz, seyyanen zam talebiyle de mahkemeye başvurdu. Mahkemelerin olumlu bakmadığı Çilesiz’in seyyanen zam davası AYM’ye geldi. Çilesiz ve avukatı Ali Erdem Gündoğan, ‘davanın acil görüşülmesi’ için yapılan bu başvurunun ardından ‘1 milyon dilekçeyle destek’ kampanyası başlattı. Kampanyaya ülke genelinden büyük destek geldi.

KARAR BEKLENİYOR

Bu kapsamda emekliler Anayasa Mahkemesi’ne iletilmek üzere bulundukları illerdeki adliyelere giderek dilekçe veriyor. Emekliler dilekçelerinde, Seyfettin Çilesiz’in davasının kendi menfaatlerini de ilgilendirdiğini belirterek, seyyanen zam davasının bir an önce görüşülüp karara varılması talep ediliyor.

Bu ay başlatılan imza kampanyası ülke genelinde devam ederken, Kurban Bayramı büyük heyecan dalgası yarattı. Emekliler, adliyelerin bayram nedeniyle uzun süre kapalı olması nedeniyle bayram öncesi adliyelere yoğun başvuru yaptı.

22.157 liralık zam heyecanı

- 2023 seçimlerinde memura verilip memur emeklilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam katsayıya bağlandığı için her 6 ayda bir artıyor. Bu tutar bugün itibarıyla memurlara 22 bin 157 lira olarak ödeniyor. AYM, emekliler lehine karar verirse 2 milyon 558 bin emeklinin her birine 22 bin 157’şer lira zam yapılması gerekecek. Çilesiz’n avukatı Ali Erdem Gündoğan, 2023’ten bu yana biriken alacağın 1 milyon liraya ulaştığını, bu paranın da memur emeklilerine ödenmesi gerektiğini söyledi. Kararı işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de heyecanla bekliyor.