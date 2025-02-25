Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların da iftar hazırlıkları başladı. Gıda ürünlerinin fiyatı cep yakarken emekliler temel gıda ürünlerine erişmekte güçlük çekiyor. Osmaniye'de emekli bir vatandaş "Daha önceki ramazanlarda etimizi de alıyorduk, şimdi tavuk kırıntısına bile muhtaç olduk şu durumda" dedi.

Emekli vatandaş, "Emekliyim, ramazan ayı için tabii alışveriş yapmamız lazım. Maaş normal idare eder. Her şeyi alamam, anca idare eder şekilde alırım. Et, süt normal işte hepsini dediğim kadar alamam. Mesela bir hafta alırsın bir hafta alamam. Kendini idare etmeye çalışacaksın. Benim ev kiram olmayınca onunla idare ediyorum. Biz şöyle, köylüyüz biraz oradan yan gelirlerimiz oluyor ondan yeterli, tam şehirde olsam yetmez yani." diye konuştu.

"EMEKLİLER ZEKATA MUHTAÇ OLDU"

Başka bir emekli ise şunları söyledi:

-Emekliyim. Ramazan ayı gelince bir sürü şeye özellikle zam gelir. Özellikle de emekliler fitreye zekâta muhtaç olmuşlardır. Biz emekli olarak gıda almasını, beslenmesini bir doktordan da iyi biliyoruz, hükümet yetkisini de biliyoruz. Onlar 200-300 bin liraya karnını doyururken biz 14 bin 500 liraya karnımızı doyurduğumuzu sanıyoruz.

-Bizler gerizekalı insanlar değiliz. Ekmek karın doyuruyorsa hayvanlarda dağda ot yiyerek karnını doyuruyor. Onlardan farkımız ne kaldı? Biz öldükten sonra vereceğin para al senin olsun.

-Ramazan ayında ne yapacağız, gıda almayacağız hayvanlar gibi yaşayacağız. Yapmak istedikleri buysa buyursunlar. 14 bin 500 lira ile günde bir defa yemek yesem çarşıda 15 bin lira yapar. Ondan sonra da bana şükretmeyi öğretiyorlar. Alın siz şükredin, biraz da biz eğlenelim. Biz sazan değiliz ya.

"TAVUK KIRINTISINA DAHİ MUHTAÇ OLDUK"

Bir başka bir emekli vatandaş da "Emekliyim. Benim maaşım yeterli değil, hiçbir hazırlığım da yok şu anda. Evime affedersin bir hoşaflık üzüm dahi alamadım ben daha hâla. Cenabı Allah'ın yardımıyla oradan alıyoruz, oraya veriyoruz. Ramazan ayında daha önceleri ben 25 yıl oldu emekli olalı, daha önceleri etimizi de alıyorduk şimdi tavuk kırıntısına bile muhtaç olduk şu durumda" dedi.

"YAŞAMA ŞANSI BIRAKMADILAR BİZE"

Diğer bir emekli ise "Alışverişin mümkünatı var mı pazara gidemiyorsun, markete gidemiyorsun. Eti zaten bayramdan bayrama görüyoruz. Eskiden her şey yapılıyordu. Börekmiş, çörekmiş ramazanda. Et, süt, yumurta yiyorduk şimdi bir şey göremiyoruz. Yumurta olmuş 10 lira. Biz ayağımızı taşa bağlayıp gideceğiz Ceyhan Irmağı'na, en derin yerine kendimizi atacağız. Başka yaşama şansı bırakmadılar ki bize" diye konuştu.