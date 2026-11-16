Ankara’da erken seçim tartışmaları yeniden gündeme geldi...

Emekli aylıkları ve asgari ücrette yapılması beklenen artışların bütçeye etkisi tartışılırken, 2028 yılında yapılması planlanan seçimlerin Kasım 2027’ye çekilmesi seçeneğinin iktidar kulislerinde yeniden konuşulduğu öne sürüldü.

İktidar çevrelerine yakın isimlerle yaptığı görüşmeleri aktaran gazeteci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un Nisan 2028 açıklamalarına rağmen Kasım 2027 ihtimalinin de masada tutulduğunu belirtti.

"RİSKE GİRMEZ"

SÖZCÜ TV’de yayınlanan “Günaydın Türkiyem” programında konuşan İsmail Küçükkaya, erken seçim ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükkaya, “Tanıdığım Erdoğan bu riske girmez. Bütün bu riskleri bertaraf edecek bir formüle, 2027 sonbaharına ‘evet’ der” dedi.

2027 SONBAHAR

Gazeteci Fatih Altaylı da köşesinde kaleme aldığı değerlendirmede erken seçim ihtimaline dikkat çekti.

Seçimlerin 2027 sonbaharında yapılma olasılığını yüksek gördüğünü belirten Altaylı, iktidarın seçim öncesinde atabileceği ekonomik adımları sıraladı.

Altaylı, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

-Son zamanlarda en çok karşılaştığım sorulardan biri hiç kuşkusuz “Seçim ne zaman olur?” sorusu.

-Gazeteciyiz ya, biliriz diye düşünüyorlar.

-Açık söylemek gerekirse, ben şu anda Ankara’da, daha doğrusu Beştepe’deki odalarda bile bu sorunun yanıtını bilen olduğunu zannetmiyorum.

-Bakmayın Mehmet Uçum’un 2028 yılının nisan ayını işaret eden açıklamalarına, o da ya da o bile bilmiyordur.

-Aslında söylenebilecek en doğru cümle şu: “Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman isterse o zaman olur” Geri kalan herkesin yaptığı, “makul tahminin” ya da “dilek tutmanın” ötesine geçemez.

-Benim “tahminimi” soracak olursanız, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kıştan çıkarken seçime gitmeyeceği kanaatindeyim.

-Çünkü kış vatandaş açısından zor bir dönem. Yakıt gideri var, elektrik parası var, okul masrafları var, gıda fiyatları yaza oranla daha yüksek, meyve sebze daha pahalı, giyim kuşam daha pahalı, hava kapalı, insanlar daha karamsar.

-Oysa sonbahar seçimleri çok daha olumlu. Yazın rehaveti, okul masraflarının henüz bütçeleri alt üst etmemiş olması, yazın memlekete gidilmiş olması, köyden erzak, nevale gelmesi, kemiklerin güneyin ısısını hâlâ koruması… Bütün bunlar seçmenin ruh hâlini olumlu etkiler.

-2015’ten yani ekonomideki dengelerin bozulduğu dönemden bu yana AK Parti ilkbahar seçimlerinde zorlanıyor. 2015’in Haziran’ında ilk kez sandıktan tek başına çıkamadı.

-2019’da mart ayında kale gibi gördüğü büyük kentleri kaybetti. 2023 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığını kazandı ama Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmasa, CHP doğru düzgün bir aday gösterse kazanamayacağını en iyi AK Parti yönetimi biliyor. 2024 Mart’ında ise neredeyse hezimete uğradı.

-Bu yüzden de ben seçimin 2027 sonbaharında olma ihtimalini yüksek görüyorum.

-2027 başında ve ortasında memura ve emekliye iki iyi zam, kredi musluklarının açılması, fon mağdurlarına yapılacak ödemeler, çiftçinin ürününü iyi fiyata alımlar, yaza doğru Mehmet Şimşek’in görevden affını istemesi ile birlikte 2027 Kasım’ında seçim iktidar açısından en makulü gibi.

-Çünkü herkes biliyor ki, 2028’deki seçimde hiçbir şey daha iyi olmayacak!

-Ve hep söylüyorum, Türkiye’de seçmen oyunu alternatif parti daha iyi şeyler vaat ettiği için değil, iktidardaki parti “Bundan beteri olmaz” dedirttiği zaman değiştirir.