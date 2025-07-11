PKK terör örgütü bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakıyor.

Silah bırakmanın ardından ise yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam Kampı'nın açılış konuşmasını yapacak.

AKP sözcüsü Ömer Çelik ise Cumartesi günü Kızılcahamam’da büyük bir müjde açıklanacağını ve Erdoğan’ın duyuracağını belirtmişti.

MÜJDEYİ AÇIKLADI

AKP cephesinde ise söz konusu açıklama için hazırlıklar devam ederken Saray'a yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan müjdeyi açıkladı.

Hakan, "Yarın Cumhurbaşkanı ne diyecek" sorusunu yönelttiği yazısında, “PKK’nın tarihe karışacağı müjdesidir” ifadelerini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Bir müjde verecek. Bir manifesto sunacak. Bir siyasi yol haritası çizecek.

Müjde: PKK’nın tarihe karışacağı müjdesidir.

Manifestonun ana teması: Silahların bırakılmasının sağlayacaklarıdır.

Siyasi yol haritasının vurgusu: Terörsüz Türkiye vizyonu ve ufku olacaktır.

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİNİN BEKLENTİLERİ BOŞA DÜŞTÜ

AKP Sözcüsü Çelik'in açıklamalarının ardından asgari ücretli ve emeklilerde 'müjde' beklentisi oluşmuştu.

En düşük emekli aylığının artırılacağı, seyyanen zam ve asgari ücrete ara zam beklentileri de boşa düştü.