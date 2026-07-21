Enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri karşısında emekli aylıkları ile asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ın konuya ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, maaş düzenlemelerine dair yetki ve görev alanına açıklık getirdi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, çalışanların ve emeklilerin alım gücündeki kayıpların telafi edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu. Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu hususlara dikkat çekti:

-En düşük emekli aylığının açlık ve yoksulluk sınırlan dikkate alınarak yeniden belirlenmesine yönelik herhangi çalışma yapılmakta mıdır?

-Vergi dilimlerinde yapılan artışların ücretlilerin net gelirleri üzerindeki kaybını gidermek için vergi dilimi oranlarında değişiklik yapılacak mıdır?

-Yüksek enflasyon nedeniyle ücretli çalışanlar ve emeklilerin alım gücünde meydana gelen kayıpların telafi edilmesi amacıyla 2026 yılı içerisinde ek zam veya refah payı verilmesi planlanmakta mıdır?

TOPU ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NA ATTI

Yılmaz önergeye verdiği yanıtta konunun kendi görev ve yetki alanında olmadığını iddia etti.

Yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

"1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır.

Bu itibarla, İstanbul Milletvekili Sayın Celal FIRAT tarafından verilen 7/46016 esas numaralı yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir."