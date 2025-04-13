Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca ücretli çalışan ve emeklinin aylıklarının buharlaşmasına neden olurken, yılın ilk 4 ayında eriyen maaşlar nedeniyle dikkatler temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi.



SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı doğrudan aylıklara zam olarak yansıtılacak. Buna karşın memurların maaş hesaplamasında ise hem toplu sözleşme payı hem de enflasyon oranları dikkate alınacak.

3 AYLIK ZAM FARKI KESİNLEŞTİ



3 Nisan'da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ilk çeyreğinde hak kazandığı emekli zammı yüzde 10,06 oldu. Bu verilere nisan, mayıs ve haziran ayının enflasyon rakamları eklenecek ve ortaya çıkan rakam SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına doğrudan yansıtılacak.



MEMUR ZAMMI DAHA DÜŞÜK OLACAK



Formül gereği memurlar, maaşlarını toplu sözleşme farkı ve enflasyon rakamları üzerinden hesaplayarak almakta. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yılın ilk 3 ayında kesinleşen enflasyon farkı yüzde 10.06 olsa da, memur ve memur emeklileri için bu rakam yüzde 9,02 olarak belirlendi.

Ocak ayında da milyonlarca memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur zammının altında kalmış ve yetkililere intibak çağrısında bulunmuştu. Söz konusu tablonun temmuz ayında da değişmesi beklenmezken, memur ve memur emeklilerinin SSK ve Bağ-Kur emeklisine kıyasla yüzde 2 daha düşük zam olacağı öngörülüyor.