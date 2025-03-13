SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri, banka sandıkları ve diğer sandık emeklilerinin Temmuz ayında refah payı alıp almayacağı büyük merak konusu. Özellikle emeklilik ikramiyesi artışı ve kamu işçileriyle yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri gündemde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Temmuz ayında emekliler ve memurlar için ek iyileştirmeler yapılması kuvvetle muhtemel" diyerek Ankara'daki havayı paylaştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE BİN TL ZAM YAPILDI

İsa Karakaş’ın açıklamalarına göre, ekonomi yönetimi tarafından belirlenen yüzde 24 hedef enflasyon oranına rağmen, emeklilik ikramiyesine yapılan zam yüzde 30 ile yüzde 33,5 arasında gerçekleşti. Emeklilerin bu zamma yönelik tepkileri, milletvekilleri ve parti teşkilatlarında etkili oldu. Sonuç olarak, emeklilik ikramiyesi bin TL zam ile 4 bin TL oldu.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİLERE REFAH PAYI GELEBİLİR Mİ?

Bu artış, ekonomi yönetiminin hedef enflasyon sınırını esnetmeye başladığı şeklinde değerlendiriliyor. Bu da, Temmuz ayında emekli maaşlarına ek refah payı eklenebileceği yönünde bir sinyal veriyor.

MEMUR VE İŞÇİ SENDİKALARININ TALEPLERİ

2026-2027 yılları için işçi sendikaları (Hak-İş, Türk-İş), toplu sözleşme masasına güçlü taleplerle oturmayı planlıyor. Memurlar için de toplu sözleşme süreci başlayacak, ancak grev hakları bulunmadığı için güçlü bir yaptırım uygulanması beklenmiyor. Eğer işçi sendikalarının talepleri yüksek kabul edilirse, bu durum memurlar ve emekliler için de olumlu bir işaret olabilir.

ENFLASYON VERİLERİ VE MAAŞ ZAMLARI

Enflasyon verilerine göre maaş zammı oranları şu şekilde:

Ocak 2024 enflasyonu: yüzde 5,03

Şubat 2024 enflasyonu: yüzde 2,27 (düşüş gösterdi)

Mart-Haziran dönemi verileri ile bu rakamın artması bekleniyor.

Bugün itibarıyla maaş artışları ise şu şekilde:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: yüzde 7,42

Memur emeklileri için zam oranı: yüzde 6,41

EŞİTLEME OLACAK MI?

Eğer Temmuz ayında refah payı eklenirse, bu maaş artış oranlarının daha da yükselmesini sağlayabilir. Ayrıca, memur emeklilerinin maaşlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi gündeme gelebilir. Ankara'daki gelişmeler, hükümetin ekonomi politikalarında daha esnek bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NELER BEKLENİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine ek refah payı eklenebilir. Memur emeklilerinin maaş farkları, diğer emeklilerle eşitlenebilir.

Temmuz maaş artışları, hedef enflasyon oranlarının üzerinde olabilir. Temmuz ayında emekliler ve memurlar için ek iyileştirmeler yapılması kuvvetle muhtemel. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.