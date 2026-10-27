Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü kulağı 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. 2026 yılının ilk altı ayında kesinleşen yüzde 17,76'lık enflasyon oranının ardından, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı, yeni yıldaki maaş zamlarını doğrudan belirleyecek.

Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile birlikte eylül ayında yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) ve ağustos ayında açıklanan Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarındaki yıl sonu hedefleri, cüzdanlara yansıyacak zam oranlarının büyük ölçüde netleşmesini sağladı.

OVP TAHMİNİNİ KİM TUTTURACAK?

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program ve yeni yayımlanan 2027 Yıllık Programı'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi.

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 23.552 TL'ye, en düşük memur maaşı 70.224 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 31.527 TL'ye yükseltilmişti.

Yıllık hedefin bu seviyede gerçekleşmesi durumunda maaşlara yansıyacak oranlar şu şekilde hesaplanıyor:

SSK VE BAĞ-KUR EMELİSİ

Emekliler doğrudan son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Yüzde 28,4'lük yıl sonu hedefine göre ikinci 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 9,04 olarak ortaya çıkıyor. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Memur maaşlarında hesaplama yöntemi farklılık gösteriyor. Yüzde 9,04'lük 6 aylık enflasyon, Temmuz'da alınan yüzde 7'lik zammı aştığı için yüzde 1,91'lik bir enflasyon farkı doğuyor. Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı bu farka kümülatif olarak eklendiğinde, memur ve memur emeklisinin net zam oranı yüzde 7,00 olacak.

MERKEZ BANKASI SENARYOSUNA GÖRE ZAM ORANLARI DÜŞÜYOR

Masadaki bir diğer senaryo ise Merkez Bankası'nın yayımladığı 3. Enflasyon Raporu'ndaki verilere dayanıyor. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,0 olarak koruyor. Enflasyonun yüzde 28 bandında kalması halinde oranlar bir miktar aşağı iniyor:

SSK VE BAĞ-KUR EMELİSİ

Yüzde 28'lik enflasyon hedefine göre ikinci 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8,70 olarak gerçekleşiyor ve doğrudan emekli zammı oluyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Yüzde 8,70'lik enflasyon verisinden, Temmuz ayındaki yüzde 7'lik toplu sözleşme payı çıkarıldığında yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor. Yüzde 5'lik yeni yıl artışıyla birlikte memurun kümülatif zammı yüzde 6,67 seviyesinde kalıyor.

Maaş Türü Mevcut (Temmuz 2026) OVP Tahmini (Ocak 2027) Merkez Bankası Tahmini (Ocak 2027) En Düşük Memur Maaşı 70.224 TL 75.139 TL (%7,00 zam) 74.908 TL (%6,67 zam) En Düşük Memur Emeklisi 31.527 TL 33.733 TL (%7,00 zam) 33.630 TL (%6,67 zam) En Düşük Emekli Maaşı 23.552 TL 25.681 TL (%9,04 zam) 25.601 TL (%8,70 zam)

EKONOMİ YÖNETİMİNİN 2027 BEKLENTİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2027 Yıllık Programı, Türkiye ekonomisine dair yeni dönem makroekonomik hedefleri de ortaya koydu.

Resmi kayıtlara göre 2026 yılını yüzde 3,3 büyümeyle kapatması beklenen Türkiye ekonomisinin, 2027'de yüzde 4,2 büyümesi öngörülüyor. Bu yıl yüzde 8,1 olması beklenen işsizlik oranının ise istihdamda sağlanacak 657 bin kişilik artışla gelecek yıl yüzde 8'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Dış ticaret cephesinde 2026 sonunda 282 milyar dolar olması beklenen ihracatın, 2027'de 292 milyar dolara; 387 milyar dolarlık ithalatın ise 397 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gelecek yıl için dış ticaret açığı beklentisi 105 milyar dolar olurken, cari işlemler açığının 38,5 milyar dolar seviyesinde kalarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 1,9 olması hedefleniyor.

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ YİNE BAŞKA BAHARA

OVP'ye göre 2027 yılında enflasyonun yüzde 21'e düşmesi beklenirken, Merkez Bankası raporunda bu oran daha iyimser bir tabloyla yüzde 15 olarak tahmin ediliyor. Her iki kurumun ortak hedefi ise enflasyonun 2028'de tek hanelere inmesi ve 2029 itibarıyla yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması yönünde.