Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını doğrudan belirleyen en önemli unsur enflasyon verileri. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Enflasyon Raporu'nda yıl sonu tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmesinin ardından, bugün de Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı.

Ankette bir önceki dönem yüzde 29,21 olan yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,43 seviyesine çıktı. Bu güncellemelerin ardından emekli ve memur maaşı zam hesabında beklentiler değişti. İşte o beklentiler...

SENARYO 1: ENFLASYON YÜZDE 28 OLURSA MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Merkez Bankası’nın resmi tahmini olan yüzde 28’lik yıl sonu enflasyonu gerçekleştiği takdirde, yılın ikinci yarısındaki (6 aylık) enflasyon oranı ve buna bağlı maaş zamları şu şekilde şekillenecek:

6 Aylık Enflasyon Farkı (SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı): Yaklaşık %10,64

Memur ve Memur Emeklisi Zammı (Toplu Sözleşme dahil): Yaklaşık %11,85

En Düşük Emekli Maaşı: Halihazırda 23.552 TL olan en düşük emekli maaşı, bu oran doğrultusunda artırılırsa yaklaşık 26.058 TL seviyesine yükselecek.

SENARYO 2: PİYASA BEKLENTİSİ (%29,43) GERÇEKLEŞİRSE MESAİ NASIL DEĞİŞECEK?

Piyasanın yıl sonu tahmini olan yüzde 29,43’lük enflasyon senaryosunda ise cebimize girecek zam oranları bir miktar daha yukarı taşınacak:

6 Aylık Enflasyon Farkı (SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı): Yaklaşık %11,87

Memur ve Memur Emeklisi Zammı (Toplu Sözleşme dahil): Yaklaşık %13,10

En Düşük Emekli Maaşı: Maaş oranındaki artışın aynen yansıtılması durumunda, 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı 26.348 TL bandına çıkabilir.