2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin güncellenmesiyle birlikte, milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin tablo netleşmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon kadar zam alacakken; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 7’yi aşan enflasyon farkı yansıtılacak.

Piyasadaki 4 farklı beklentiye göre SSK ve Bağ-Kur emekli zamları yüzde 8,70 ile yüzde 10,80; memur ve memur emeklisi zamları ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında değişiyor.

Senaryo 1: Merkez Bankası Tahmini Tutarsa (%28 Yıl Sonu Enflasyonu)

Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu TÜFE tahmini gerçekleştiği takdirde, 2026’nın ikinci 6 aylık enflasyonu yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,70 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 1,59'luk enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 6,67'ye ulaşacak.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL’den 74 bin 908 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL’den 33 bin 630 TL’ye çıkacak. SSK ve Bağ-Kur’da 23 bin 552 TL olan taban aylık ise 25 bin 601 TL’ye yükselecek.

Senaryo 2: Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,43 Yıl Sonu Enflasyonu)

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,43'lük beklentinin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 9,91 olarak gerçekleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,91 olacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 2,72'lik enflasyon farkı eklenerek toplam artış yüzde 7,86'yı bulacak. Bu tablo gerçekleşirse en düşük memur maaşı 75 bin 744 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL’ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 886 TL’ye ulaşacak.

Senaryo 3: AA Finans Beklenti Anketi (%29,55 Yıl Sonu Enflasyonu)

AA Finans’ın ekonomistlerle yaptığı ankette öne çıkan yüzde 29,55'lik yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alındığında Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 10,01 seviyesine çıkacak. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10,01 zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin yüzde 2,81'lik enflasyon farkıyla birlikte alacağı toplam zam oranı yüzde 7,95 olacak. Maaşlar ise en düşük memurda 75 bin 807 TL, en düşük memur emeklisinde 34 bin 33 TL, SSK ve Bağ-Kur taban aylığında ise 25 bin 910 TL şeklinde yansıyacak.

Senaryo 4: Finansal Kurumlar Birliği Tahmini (%30,47 Yıl Sonu Enflasyonu)

Masadaki en yüksek zam oranına işaret eden bu senaryoda, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,47 gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,80’e tırmanacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,80 zam hakkı kazanacak.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 3,55'lik enflasyon farkı verilecek ve toplam maaş artışı yüzde 8,73'e çıkacak. Böylece en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL’ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 26 bin 96 TL’ye yükselecek.