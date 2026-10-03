SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına enflasyon farkı eklenecek.

Eylül ayı enflasyon verisinin 5 Ekim’de açıklanması beklenirken, Merkez Bankası, Finansal Kurumlar Birliği ve AA Finans tarafından yayımlanan beklenti anketleri ocak zammına ilişkin farklı hesaplamaları gündeme getirdi.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE ZAM ORANI

Merkez Bankası’nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,12 olarak açıklandı. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,61 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse temmuz-aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10,07 seviyesinde olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,07 olarak hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2,87 oranında enflasyon farkı oluşması ve toplam zam oranının yüzde 8,01’e ulaşması bekleniyor.

FKB’NİN TAHMİNİ DAHA YÜKSEK

Finansal Kurumlar Birliği’nin araştırmasında sektör temsilcilerinin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,11 oldu. 2026 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,39 olarak ölçüldü. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10,73 oranında zam alması hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri açısından ise enflasyon farkının yüzde 3,49, toplam zam oranının yüzde 8,66 olması bekleniyor.

AA FİNANS DA HESAPLAMASINI AÇIKLADI

AA Finans’ın Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, eylül ayı enflasyonunun yüzde 2,18 artacağını tahmin etti. 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 olarak belirlendi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,11 seviyesinde gerçekleşebilir. Memur ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı yüzde 2,91 olurken, toplam zam oranının yüzde 8,05’e ulaşması bekleniyor.

OVP’DEKİ TAHMİN DAHA FARKLI

Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer alıyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık dönemindeki enflasyon yüzde 9,04 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,04 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinde yüzde 1,91’lik enflasyon farkıyla birlikte toplam artış yüzde 7 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hesaplamalara göre halen 70 bin 284 TL olan en düşük memur maaşı, Merkez Bankası anketindeki yüzde 8,01’lik zam gerçekleşirse 75 bin 849 TL’ye yükselecek. AA Finans’ın yüzde 8,05’lik tahmininde maaşın 75 bin 877 TL’ye, FKB’nin yüzde 8,66’lık tahmininde ise 76 bin 305 TL’ye çıkması bekleniyor. OVP’deki yüzde 7’lik artışın gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL olacak.

MEMUR EMEKLİLERİNDE DE HESAPLAR YAPILDI

31 bin 527 TL seviyesindeki en düşük memur emeklisi aylığının, Merkez Bankası tahminine göre 34 bin 52 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor. AA Finans’ın yüzde 8,05’lik tahmininde aylığın 34 bin 65 TL, FKB’nin yüzde 8,66’lık tahmininde ise 34 bin 257 TL olması bekleniyor. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 734 TL seviyesine ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN DE HESAP YAPILDI

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının artırılması da gündeme gelecek. 6 aylık enflasyon formülünün yeniden uygulanması halinde taban aylığın da oluşacak orana göre değişmesi bekleniyor.

Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının OVP tahminine göre 25 bin 681 TL, Merkez Bankası beklentisine göre 25 bin 924 TL, AA Finans tahminine göre 25 bin 933 TL, FKB tahminine göre ise 26 bin 79 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Üç farklı beklenti anketinde yapılan hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 10 civarında, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 8’in üzerinde şekillenebileceğine işaret ediyor.

Kesin zam oranları ise 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.