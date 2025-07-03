Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu. Böylelikle emekli ve memurların maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 16,67 ZAM



Ekonomi yönetimi, enflasyon farkına ek olarak herhangi bir refah payı kararı almazken, temmuz ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yapılacak artış oranı yüzde 16,67 oldu.



EMEKLİ MEMUR ZAM ORANI YÜZDE 15,57

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Buna göre, memur ve memur emeklisi için ise Temmuz ayı zammı 15,57 olarak hesaplandı. En düşük memur maaşı 50 bin 538 TL olarak belirlendi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 22 bin 617 TL oldu.

KALEM KALEM ZAMLI MAAŞLAR

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Buna 2025 yılının ikinci yarısı için öngörülen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 15,57 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ HENÜZ BELLİ OLMADI

Kök aylıkları düşük olduğu için zam yapılmasına karşın en düşük maaş olan 14 bin 469 liranın altında kalacak emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedan Işıkhan tarafından çalışma yapılacağı belirtildi. Buna göre en düşük emekli maaşının 16 bin 894 liraya yükseltilebilir. Mecliste yapılacak çalışma sonrası netleşecek.

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları açıkladı:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."





