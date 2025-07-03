Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak kaydedildi.

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 15,57 oranında maaş artışına hak kazandı. Yeni maaşlar, Temmuz ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

ÖDEME TAKVİMİ DE BELLİ OLDU

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine göre farklılık gösteriyor.

*SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Tahsis numarasının son rakamına göre maaş ödeme günleri şu şekilde:

9 olanlar: 17 Temmuz

7 olanlar: 18 Temmuz

5 olanlar: 19 Temmuz

3 olanlar: 20 Temmuz

1 olanlar: 21 Temmuz

8 olanlar: 22 Temmuz

6 olanlar: 23 Temmuz

4 olanlar: 24 Temmuz

2 olanlar: 25 Temmuz

0 olanlar: 26 Temmuz

*Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri:

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz

*Emekli Sandığı (4C) Ödeme Günleri



Üç ayda bir maaş alan Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri doğum tarihinin son iki hanesine göre belirleniyor. Ödemeler, bulunduğu üç aylık grubun (1., 2. veya 3. grup) ait olduğu ayın ilk beş günü içinde yapılıyor. Hafta sonuna denk gelen günlerde ödemeler bir önceki iş gününe çekiliyor.

Temmuz, Ekim, Ocak, Nisan aylarında maaş alanlar için:

00–33 arası: 1 Temmuz

34–37 arası: 2 Temmuz

38–40 arası: 3 Temmuz

41–43 arası: 4 Temmuz

44–99 arası: 5 Temmuz

ZAMLI MAAŞLAR BU AY HESAPLARA YATACAK

TÜİK'in enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen yeni zam oranları, Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Her vatandaşın ödeme günü, sosyal güvenlik kapsamı ve kişisel bilgilerine göre farklılık gösteriyor.

Vatandaşların kendi tahsis numaralarını ya da doğum tarihlerini baz alarak ödeme takvimini takip etmeleri gerekiyor.