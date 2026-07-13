Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca hak sahibinin Temmuz 2026 maaş zam oranları kesinlik kazandı. Yeni düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı yüzde 17,76; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,52 olarak belirlendi. Hak sahipleri, zamlı tutarları bu hafta itibarıyla ilan edilen takvime göre almaya başlayacak.

MAAŞ ARTIŞ ORANLARI VE KANUN TEKLİFİ SÜRECİ

Yeni ekonomi planlaması kapsamında en düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı. Bu artışı içeren kanun teklifi, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek yasalaşma sürecini tamamlayacak. Yapılan artışla birlikte, örneğin mevcut kök aylığı 25 bin TL olan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı itibarıyla alacağı net tutar 29 bin 440 TL’ye ulaştı.

SSK (4A) EMEKLİLERİ ÖDEME GÜNLERİ

4A (SSK) kapsamında olan emeklilerin aylıkları, her ay olduğu gibi temmuz döneminde de tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Rakamlara göre belirlenen güncel takvim şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

BAĞ-KUR (4B) ÖDEME PLANI

Esnaf, sanatkâr ve tarım Bağ-Kur emeklilerini kapsayan 4B statüsündeki hak sahiplerine ödemeler, temmuz ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Ödemeler 25-28 Temmuz tarihleri arasında tahsis numarasının son iki hanesindeki rakamlara göre şu sıra ile yapılacaktır:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN GÜNCEL AYLIKLARI

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabı uyarınca bu dönem yüzde 13,52 oranında artış alıyor. Bu artış oranına ek olarak maaşlara yansıtılan 1.000 TL’lik seyyanen destek ile birlikte güncel taban maaşlar şu şekilde güncellendi:

En Düşük Memur Aylığı (Lise Mezunu): 59 bin 896 TL olan mevcut tutar, yüzde 13,52 zam ve 1.000 TL seyyanen ilaveyle 68 bin 994 TL’ye yükseldi.

Üniversite Mezunu Memur Aylığı: 62 bin 403 TL olan maaş seviyesi, dönem artışı ve 1.000 TL'lik eklemeyle 71 bin 839 TL oldu.

En Düşük Memur Emekli Aylığı: 26 bin 889 TL olan taban tutar, yeni artışlar ve seyyanen ekleme neticesinde 31 bin 524 TL olarak uygulanacak.