Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. İlk 5 ayda yüzde 16,60 olan enflasyona eklenecek son halkayla birlikte temmuz ayı yeni maaş tabloları netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranını doğrudan belirleyecek Haziran ayı tüketici enflasyonu verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Yılın ilk 5 ayında biriken yüzde 16,60'lık enflasyon oranının üzerine eklenecek haziran verisi maaş farklarını ve refah payı hariç kesinleşen artışları ortaya koyacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası ve önde gelen finans kuruluşlarının piyasa katılımcılarıyla gerçekleştirdiği anketlerde, haziran ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 0,85 ile yüzde 1,36 bandında yer alıyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz ayı zam oranının yüzde 18 sınırına yaklaşması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Maaş zammının yüzde 18 seviyelerinde gerçekleşmesi halinde, halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığının yaklaşık 23 bin 500 lira bandına yükselmesi bekleniyor.

Ancak bu artışın uygulamaya girmesi için yasal düzenleme yapılması şart. Verinin açıklanmasının ardından TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle, kök maaşı yeni belirlenecek taban aylığın altında kalan emeklilerin aradaki maaş farkı Hazine tarafından karşılanmaya devam edecek.

MASADAKİ 3 ZAM SENARYOSU

Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleşimiyle hesaplanacak. Haziran ayı enflasyonunun gelme olasılıklarına göre masada 3 farklı senaryo bulunuyor:

Yüzde 0,85 enflasyon senaryosu: Memur ve emeklisinin maaş artışı yaklaşık yüzde 13,36 olacak.

Yüzde 1,00 enflasyon senaryosu: Maaş artış oranı yüzde 13,53 seviyesine yükselecek.

Yüzde 1,36 enflasyon senaryosu (Merkez Bankası beklentisi): Maaş artışının yüzde 13,94 olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN LİRA BANDINDA

Merkez Bankası'nın yüzde 1,36'lık beklenti senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerinin taban maaşları şu şekilde güncellenecek: