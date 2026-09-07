Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli yeni yıla yeni gelirlerle girmeye hazırlanırken, hükümetin 3 yıllık ekonomi rotasını çizen Orta Vadeli Program (OVP) maaş zamlarının şifrelerini verdi. Açıklanan makroekonomik hedeflere göre, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak güncellendi. Bu tahminin tutması halinde, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı doğrudan Ocak ayı maaşlarına yansıyacak. Tahminler, zam bekleyen vatandaşın cebine girecek rakamları büyük ölçüde netleştirdi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN TL'Yİ AŞACAK

OVP'de yer alan enflasyon projeksiyonuna göre memur ve memur emeklileri için Ocak ayında yüzde 7'lik bir zam oranı öngörülüyor. Temmuz ayında 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, bu zam oranıyla birlikte 2027'nin ilk ayında 75 bin 140 liraya yükselecek. Aynı şekilde memur emeklilerinde şu an 45 bin 546 lira olan en düşük aylığın, yüzde 7'lik artışla 48 bin 734 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

SSK V BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 9,04 ZAM YOLDA

Memurların yanı sıra işçi ve esnaf emeklilerinin gözü de açıklanacak 6 aylık enflasyon verisinde. OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu tahmini baz alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9,04 olarak hesaplanıyor. Bu oran, emeklilerin taban aylıklarında da önemli bir değişikliği beraberinde getirecek. Mevcut uygulamada 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşının, yeni zamla birlikte 25 bin 681 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE 2027 ZAMMI BELLİ OLDU

Memur ve emekli maaşlarının aksine doğrudan altı aylık enflasyon verisine bağlı olmayan asgari ücret; enflasyon görünümü, işveren maliyetleri ve çalışanların geçim şartları gibi kriterler dikkate alınarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Yeni OVP’de 2026 yıl sonu enflasyon gerçekleşme tahmininin yüzde 28,4, 2027 yıl sonu hedefinin ise yüzde 21 olarak açıklanmasıyla birlikte asgari ücretteki zam senaryoları netlik kazandı. Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek olan yeni ücret için komisyon masasında yüzde 20, 25 ve 30 oranları üzerinden değerlendirmeler yapılacak.

GEÇMİŞTEKİ ASGARİ ÜCRETLERİN FORMÜLÜ OVP'DEN GEÇİYOR

Asgari ücret belirlenirken, genellikle bir önceki yılın gerçekleşen enflasyonu ile OVP'de yer alan yıl içi enflasyon hedefleri harmanlanarak bir formül oluşturuluyor. Son iki yılın verilerine bakıldığında bu formül şu şekilde uygulandı:

2025 Asgari Ücreti: Yüzde 44,38'lik 2024 enflasyonu ve o dönemki yüzde 21'lik 2025 enflasyon tahmini harmanlandı; yüzde 30 zam yapılarak net ücret 22.104 TL oldu.

2026 Asgari Ücreti: 2025 yılındaki yüzde 30,89'luk gerçekleşen enflasyon ve yüzde 16'lık 2026 tahmini değerlendirildi; yüzde 27,01 oranında zam uygulandı ve net asgari ücret 28.075,50 TL (brüt 33.030 TL) olarak belirlendi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2027 rakamını belirlemek üzere Aralık ayında mesaiye başlayacak. Bu kritik karar sürecinde sadece OVP hedefleri değil, eylül-aralık döneminde açıklanacak olan aylık enflasyon verileri de yönlendirici olacak.

KIDEM TAZMİNATI DA YÜKSELECEK

Memur maaşlarına yapılacak yüzde 7'lik olası zam, özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatını da doğrudan etkileyecek. Mevcut hesaplamalara göre memur maaş katsayısındaki artışla birlikte kıdem tazminatı tavanı 78 bin 891 liraya dayanacak. Damga vergisi kesilmiş olarak, çalışanlara her bir tam yıl için en çok 78 bin 292 lira tazminat ödemesi yapılabilecek.

SOSYAL YARDIMLAR VE BEDELLİ ASKERLİK DE DEĞİŞİYOR

Ocak ayında yaşanacak maaş güncellemeleri yalnızca çalışan ve emekliyi değil, sosyal yardım alan vatandaşları da kapsıyor. Yüzde 7'lik artış beklentisiyle birlikte;

65 Yaş Aylığı: 7 bin 257 liradan 7 bin 765 liraya çıkacak.

Evde Bakım Desteği: 15 bin 775 liradan 16 bin 879 liraya yükselecek.

Engelli Aylıkları: Yüzde 40-69 engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 5 bin 793 liradan 6 bin 198 liraya, yüzde 70 ve üzeri engellilerin aylığı ise 8 bin 689 liradan 9 bin 298 liraya ulaşacak.

Öte yandan, memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücreti de yeni yılda artıştan nasibini alacak. Şu an 472 bin 553 lira olan bedelli askerlik tutarının, öngörülen yüzde 7'lik zam sonrasında 505 bin 739 liraya çıkması bekleniyor.