Yılın ikinci yarısına ait Temmuz (%1,78), Ağustos (%1,84) ve Eylül (%1,84) ayı enflasyon oranlarının netleşmesiyle ilk 3 aylık kümülatif fark yüzde 5,57 olarak kayıtlara geçti. Ocak 2027'de uygulanacak zam oranının kesinleşmesi için Ekim, Kasım ve Aralık aylarının TÜFE verileri bekleniyor.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) verileri doğrultusunda maaş artışlarına ilişkin farklı senaryolar şekilleniyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE SENARYOLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, doğrudan yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre belirleniyor. Farklı kurum ve anketlerin yıl sonu beklentilerine göre oluşabilecek 6 aylık enflasyon oranları şu şekilde sıralanıyor:

Merkez Bankası Beklentisi (%28 yıl sonu tahmini): İkinci 6 aylık enflasyon %8,70

OVP Tahmini (%28,4 yıl sonu tahmini): İkinci 6 aylık enflasyon %9,04

Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,63 yıl sonu tahmini): İkinci 6 aylık enflasyon %10,08

AA Finans Beklenti Anketi (%29,66 yıl sonu tahmini): İkinci 6 aylık enflasyon %10,11

FKB Ekonomik Görünüm Anketi (%30,06 yıl sonu tahmini): İkinci 6 aylık enflasyon %10,45

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESABI

Finansal Kurumlar Birliği’nin yüzde 30,06'lık yıl sonu tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 10,45 çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları şu şekilde değişecek:

25.000 TL alan emekli: 27.612 TL

30.000 TL alan emekli: 33.135 TL

40.000 TL alan emekli: 44.180 TL

En düşük emekli maaşı ise yasal düzenlemeyle belirleniyor. Mevcut uygulamalarda genel zam oranı yansıtıldığında, halen 23.552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 10,45 artışla yaklaşık 26.013 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN SON HESAPLAR

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Ocak 2027 dönemi için toplu sözleşmeden gelen artış oranı yüzde 5 olacak. Enflasyon tahminlerine göre hesaplanan toplam zam oranları şu aralıklarda değişiyor:

Merkez Bankası beklentisine göre: %6,67

OVP tahminine göre: %7,00

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre: %8,02

AA Finans anketine göre: %8,05

FKB anketine göre: %3,55 enflasyon farkı ile birlikte toplam %8,30

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

FKB anketinde öne çıkan yüzde 8,3'lük toplam artış senaryosuna göre taban maaşlar şu seviyelere ulaşıyor:

En düşük memur maaşı: 70.224 TL'den 76.053 TL'ye,

En düşük memur emeklisi aylığı: 31.528 TL'den 34.144 TL'ye yükselecek.

Kesin rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak 2027 tarihinde açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından resmiyet kazanacak.