Milyonlarca emekli ve memurun odaklandığı Temmuz ayı zam dönemi için veri akışı netleşmeye başladı. Yılın ilk üç ayında gerçekleşen %10,04’lük enflasyonun ardından, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları 6 aylık tabloyu şekillendirdi. Anketteki öngörülere göre, 2026 yılının ilk yarısında enflasyonun %17,08 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Mevcut mevzuat gereği SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken; memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme ile enflasyon farkı toplamı üzerinden artış alıyor.

Anket verileri temel alındığında ortaya çıkan tablo şu şekildedir:

-SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zam Oranı: %17,08

-Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: %12,86

-Oluşan Fark: 4,22 Puan

EŞİTLEME İÇİN İKİ KRİTİK MODEL

Sabah'ta yer alan habere göre, hükümetin, Ocak ayında olduğu gibi Temmuz döneminde de emekli grupları arasındaki zam farkını kapatmaya yönelik bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor. Bu kapsamda ekonomi yönetiminin masasında iki ana formül bulunuyor:

Sistem Entegrasyonu: Tüm emekli gruplarının aynı artış sistemine (sadece enflasyon veya sadece toplu sözleşme+enflasyon farkı) dahil edilerek kalıcı bir eşitlik sağlanması.

Refah Payı Uygulaması: Mevcut hesaplama yöntemleri değiştirilmeden, artış oranı düşük kalan kesime aradaki fark kadar "refah payı" eklenerek oranların yukarıda eşitlenmesi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Zam oranlarının yanı sıra, "taban maaş" uygulaması da Temmuz gündeminin önemli maddelerinden birini oluşturuyor.

Ocak ayında 20.000 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşına, Temmuz ayındaki enflasyon artışıyla birlikte yeni bir hazine desteği yapılması bekleniyor.

Kök maaşı belirlenen sınırın altında kalan emekliler için seyyanen artışın miktarının, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacağı öngörülüyor.

KESİN ZAM ORANI TEMMUZ AYINDA BELLİ OLACAK

Kesin zam oranları, 3 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisiyle resmileşecek.