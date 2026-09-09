Ekonomi yönetiminin 2027-2029 yıllarını içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) 6 Ağustos'ta açıklandı.



Paylaşılan rapora göre iktidarın ve ekonomi yönetiminin yıl sonunda gerçekleşmesini beklediği enflasyon yüzde 28,4 oldu. Bu oranın gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde 9,04, memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 zam almaya hak kazanacak.



Seyyanen bir zam kararı alınmaması halinde 2027 yılının ilk yarısında geçerli en düşük emekli maaşı ise 25 bin 671 TL olacak.



İktidarın ekonomi senaryosunun gerçekleşmesi halinde meslek meslek memurların alacağı yeni maaşlar da netlik kazandı.



İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI



OVP'deki enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde 2027 yılının ocak ayında lise mezunu memurun maaşı 75 bin 140 TL'ye yükselecek.



Öğretmen maaşı 98 bin 618 TL'ye, polis maaşı ise 99 bin 101 TL'ye çıkacak. Uzman doktor maaşı 182 bin 681 TL, profesör maaşı ise 163 bin 933 TL olacak.







