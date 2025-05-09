Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yılın ilk dört aylık dönemi için maaş farkı netleşti. Ancak kesin zam oranları, mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak. Şimdilik gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önümüzdeki haftalarda paylaşacağı enflasyon verilerinde.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ŞİMDİDEN YÜZDE 13,36 ZAM HAKKI KAZANDI

Uzmanlara göre, açıklanan son verilere bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 13,36’ya ulaştı. Memur ve memur emeklilerinde ise nisan ayı itibarıyla enflasyon farkı yüzde 12,29 olarak kayıtlara geçti.

TAHMİNLERE GÖRE ZAM YÜZDELERİ NETLEŞİYOR

Uzman tahminlerine göre mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,20, haziran ayı ise yüzde 1,70 seviyelerinde gerçekleşebilir. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, yılın ilk altı ayı için toplam enflasyon oranı yüzde 17,82 civarında olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına doğrudan bu oranda zam alabilecek.

MEMUR VE EMEKLİSİNDE TOPLU SÖZLEŞME ETKİSİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme hükümlerine göre şekilleniyor. Hesaplamalar bu grubun zam oranının yaklaşık yüzde 16,71 düzeyinde kalacağını gösteriyor.

ZAM FARKI EŞİTLENİR Mİ?

Uzmanlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasında yaklaşık yüzde 1,11’lik bir zam farkı oluşacağını öngörüyor. Bu oransal farkın maaşlar üzerinde büyük bir etki yaratmayacağı belirtilirken, iki grubun zam oranlarının eşitlenmesinin bu yıl da beklenmediği ifade ediliyor.

Öte yandan, toplu sözleşme sisteminin memurlar açısından bir tür güvence sağladığı, enflasyonun düşük kaldığı dönemlerde bu grup lehine avantaj oluşturduğu hatırlatılıyor.

Temmuz ayında açıklanacak son verilerle birlikte maaş zammı netleşecek.