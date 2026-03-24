SGK uzmanı Özgür Erdursun, Mart ayı enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşlarına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı. Erdursun, yılın ilk yarısına yönelik enflasyon beklentilerini paylaşırken, maaş artışlarının enflasyon karşısında erimeye devam ettiğine dikkat çekti.

ENFLASYON VE MAAŞ DENGESİ TARTIŞMASI

Ocak ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak belirlendiğini hatırlatan uzmanlar, bu artışın 32 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında yetersiz kaldığını belirtiyor.

Ocak ve Şubat aylarında oluşan yaklaşık yüzde 8’lik enflasyon farkı ise emeklilerin Temmuz zammına olan beklentisini artırmış durumda.

MART ENFLASYONU BEKLENTİSİ

Özgür Erdursun, yılın ilk çeyreğine ilişkin ekonomik göstergeleri değerlendirerek Mart ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3-4 bandında gerçekleşebileceğini ifade etti.

Erdursun, bu seviyelerin devam etmesi halinde 6 aylık enflasyon oranının öngörülenden daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Geçen yılın aynı döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak kaydedilmişti. Bu yıl ise enflasyonun daha yüksek seyretme ihtimaline dikkat çeken Özgür Erdursun, mevcut ekonomik gidişatın sürmesi halinde oranların yüzde 20 seviyelerine yaklaşabileceğini belirtti.

SGK uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan değerlendirmelere göre, enflasyonun seyrine bağlı olarak emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında uygulanacak artış oranı beklentilerin üzerinde şekillenebilir. Ancak kesin oranlar, yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.