Yılın ilk yarısına dair veriler biriktikçe, Temmuz ayında yapılacak artışın boyutu da netlik kazanmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan son rakamlar, dört aylık enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,64, memurlar için ise %10,51 seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Ekonomi çevreleri, bu tablonun henüz bir başlangıç olduğunu ve asıl değişimin Mayıs ile Haziran verileriyle yaşanacağını öngörüyor.

SGK Uzmanı Murat Göktaş katıldığı canlı yayında, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirirken küresel ve yerel faktörlerin maaş hesaplamalarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Göktaş’ın projeksiyonuna göre:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Mayıs ve Haziran aylarındaki olası seyirle birlikte toplam zam oranının %19-20 bandına yerleşmesi bekleniyor.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme farkıyla birlikte artış oranının %15-16 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

MAAŞ HESAPLAMALARINI DEĞİŞTİREN KRİTİK ETKENLER

Artış oranlarındaki hareketliliğin temelinde; enerji maliyetlerindeki seyir, küresel tedarik zinciri aksamaları ve fiyat artışlarının yeniden hız kazanması yatıyor. Bu dışsal faktörler, sadece enflasyonu değil, doğrudan milyonlarca vatandaşın Temmuz ayında alacağı ödemeleri de yukarı yönlü revize ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Maaş zammı oranlarının yanı sıra, milyonlarca emeklinin odaklandığı asıl nokta "taban maaş" düzenlemesi. Mevcut sistemde kök maaşı düşük olan emeklilerin, enflasyon zammından tam olarak yararlanamama riski bulunuyor.

Temmuz ayı gelmeden önce, en düşük emekli maaşını yükseltecek yasal bir düzenlemenin Meclis gündemine taşınması ve taban aylıkların güncellenmesi ekonomi kulislerinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

Dört aylık veriler güçlü bir artışın sinyalini verse de kesin rakamlar için önümüzde iki kritik eşik bulunuyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayının ilk haftasında hem enflasyon farkı hem de olası refah payı düzenlemeleri resmileşmiş olacak.