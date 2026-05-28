Milyonlarca emeklinin gözü 5 Haziran’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

TÜİK’in yayımlayacağı mayıs ayı enflasyon rakamıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşecek. İşte kuruşu kuruşuna Emekli ve memurun yeni maaş tablosu...

Emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için kritik süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı yeni enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı şekillenmeye başlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Ekonomi gündemini yakından ilgilendiren aylık TÜFE nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklandı. Yılın ilk çeyreğindeki verilere bakıldığında ise ocak enflasyonu yüzde 4,84, şubat enflasyonu yüzde 2,96, mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

SSK, Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek tutar toplam enflasyon göre açıklanacak.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu.

Oluşan bu 4 aylık zam oranına göre kuruşu kuruşuna yeni maaş senaryoları şu şekilde gerçekleşecek:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek.

-25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye çıkacak.

-30 bin TL alan bir emekli ise 34 bin 392 TL'ye çıkacak.

Gelecek yeni verilerle birlikte şekillenecek tablolardaki temel zam hesaplaması ise şu göstergeler üzerinden takip edilecek: