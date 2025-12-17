Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle her geçen gün daha fazla alım güçlerini kaybeden milyonlarca emekli ve memur, gözünü yeni yılda yapılacak zam oranına çevirdi.



Aralık ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.20 olurken, toplu iş sözleşmesi ve 1.000 TL ek ödeme ile birlikte memurların yeni yılda ne kadar zam alacakları da netleşmeye başladı.



MAAŞLARA YALNIZCA ENFLASYON FARKI YANSITILACAK



Sayıları 20 milyonu aşan emekli ve memurun ısrarlı taleplerine rağmen iktidar, bu yıl da aylıklara yalnızca enflasyon farkı eklemesi yapacak. Refah payı taleplerine 'enflasyonu kontrol altına alma' gerekçesiyle kapıyı kapatan ekonomi yönetimi, 3 Ocak'ta duyurulacak enflasyon farkını doğrudan emekli ve memur aylıklarına yansıtacak.



Son ayın verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı zammının yüzde 12.30 seviyelerinde olması beklenirken, memur maaşları ise toplu iş sözleşmesi ve ek ödeme payıyla değerlendirilecek.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NETLEŞMEYE BAŞLADI



Öte yandan belirlenecek zam oranı, en düşük emekli maaşındaki artış için de referans kabul edilecek. Mevzuat nedeniyle enflasyon artışının yalnızca emeklilerin kök maaşlarına yansıtılacak olması, ocak ayında Meclis'e sunulacak teklifle en düşük emekli maaşının 19 bin TL seviyelerine yükseltilmesine yol açacak.



Memurlar için beklenen yüzde 17,57’lik artış ve 1.000 TL ilave ödeme sonrası bazı unvanlarda öne çıkan maaşlar ise şu şekilde:

Şube Müdürü (1/4): 91.127,99 TL

Memur – Üniversite Mezunu (9/1): 62.861,81 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 80.672,49 TL

Öğretmen (1/4): 72.889,35 TL

Başkomiser (3/1): 88.577,89 TL

Polis Memuru (8/1): 81.046,36 TL

Uzman Doktor (1/4): 149.278,11 TL

Hemşire – Üniversite Mezunu (5/1): 73.610,06 TL

Mühendis (1/4): 92.939,74 TL

Teknisyen – Lise Mezunu (11/1): 65.130,91 TL

Profesör (1/4): 131.911,84 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 87.757,25 TL

Vaiz (1/4): 76.146,04 TL

Avukat (1/4): 87.431,59 TL