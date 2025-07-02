Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayında enflasyonun yüzde 1,61 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94 seviyesine ulaşacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına doğrudan yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an 14.469 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,94’lük zamla birlikte 16.920 TL’ye çıkacak. Buna göre bazı maaşların zam sonrası hali şöyle olacak:

15.000 TL maaş alan: 17.541 TL

20.000 TL maaş alan: 23.388 TL

25.000 TL maaş alan: 29.235 TL

30.000 TL maaş alan: 35.082 TL

Ayrıca, emekliler için refah payı gibi ek düzenlemeler de gündeme gelebilir.

YASAL DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

En düşük emekli aylığına yapılacak zam için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir düzenleme hazırlanıyor. Yapılacak yasal değişiklik, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranına göre son şeklini alacak. Bu kapsamda hazırlanan önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek torba yasa teklifine eklenecek. Böylece 3 milyon 716 bin emeklinin temmuz ayında zamlı maaş alamama riski de ortadan kaldırılmış olacak.

MEMURLARIN ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklileri için farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor. 2025 yılının ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5’lik zamma ek olarak, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

Haziran ayında enflasyon yüzde 1,61 olarak gerçekleşirse, toplam enflasyon farkı yüzde 10,33 olacak. Bu oran, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birleşince, memur maaşlarına kümülatif olarak yüzde 15,85 oranında artış yapılması öngörülüyor.

GÖZLER 3 TEMMUZ'DA

3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak TÜİK verileri, memur ve emekli maaşlarını kesinleştirecek. Açıklanacak oran doğrultusunda hem maaş artışları hem de olası yasal düzenlemeler hızla şekillenecek. Zamlı maaşların temmuz ayı itibarıyla hesaplara yansıtılması bekleniyor.