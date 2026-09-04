Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Böylece 2026’nın ikinci yarısına ilişkin iki aylık toplam enflasyon yüzde 3,66’ya ulaştı.

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranlarında; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı esas alınacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplanan 4 farklı senaryodaki rakamlar öne çıkıyor.

4 FARKLI ZAM SENARYOSU MASADA

1. Merkez Bankası Tahminine Göre (Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 28)

6 Aylık Enflasyon: Yüzde 8,7

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 8,7

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 6,67 (Yüzde 1,59 enflasyon farkı dahil)

En Düşük Memur Maaşı: 70.224 TL'den 74.908 TL'ye

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 31.527 TL'den 33.630 TL'ye

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Aylığı: 23.552 TL'den 25.601 TL'ye

2. Piyasa Katılımcıları Anketine Göre (Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 29,43)

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,91

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,86 (Yüzde 2,72 enflasyon farkı dahil)

En Düşük Memur Maaşı: 75.744 TL

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 34.005 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Aylığı: 25.886 TL

3. AA Finans Beklenti Anketine Göre (Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 29,49)

6 Aylık Enflasyon: Yüzde 9,97

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,97

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,91 (Yüzde 2,78 enflasyon farkı dahil)

En Düşük Memur Maaşı: 75.779 TL

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 34.021 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Aylığı: 25.900 TL

4. Finansal Kurumlar Birliği Tahminine Göre (Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 30,47)

6 Aylık Enflasyon: Yüzde 10,8

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 10,8

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 8,73 (Yüzde 3,5 enflasyon farkı dahil)

En Düşük Memur Maaşı: 76.355 TL

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 34.279 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Aylığı: 26.096 TL

NİHAİ ORANLAR İÇİN 4 VERİ DAHA BEKLENİYOR

Açıklanan temmuz ve ağustos rakamları ilk iki aylık tabloyu oluştururken, 2027 Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranları; eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte netlik kazanacak.