17 milyon emeklinin 2027 yılı başındaki maaş artışı için Hazine bünyesinde 650 milyar ile 840 milyar lira arasında ek ödenek ayrıldığı öne sürüldü. Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, hazırlanan çalışmada enflasyon farkının aylıklara yansıtılmasının ardından bütçe dengeleri gözetilerek ilave iyileştirme yapılması öngörülüyor.

Artış oranının nihai çerçevesinin yıl sonu enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle ortaya çıkacağı belirtiliyor. Haberde kesinleşmiş bir zam oranı yer almıyor.

ZAM TAKVİMİ BEŞTEPE'DE ELE ALINACAK

Habere göre, AKP Grup Başkanlığı ile ekonomi yönetimi kurmaylarının önümüzdeki hafta Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda emekli zammına ilişkin yol haritası ve takvimin netleştirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin 20 Aralık'ta tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor. Yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2027 başında yasalaşması beklenen düzenleme için, enflasyon farkı kesinleşmeden yasal zeminin Meclis'e sunulması seçeneği de değerlendiriliyor. Hesaplamalarda Temmuz 2027'deki ikinci aylık artışı ve yıllık enflasyon tahminleri de dikkate alınıyor.

KÖK AYLIKLARIN YENİDEN HESAPLANMASI MASADA

Çalışmanın bir diğer başlığını, en düşük emekli aylığı alanları ilgilendiren kök aylık sistemi oluşturuyor. Haberde, 2018'de 49 bin kişinin yararlandığı en düşük emekli aylığı uygulamasından artık 5 milyon 17 bin kişinin faydalandığı belirtiliyor.

Mevcut sistemde zam oranları kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı taban tutarın altında kalanların ödemeleri Hazine desteğiyle tamamlandığı için artışlar tüm emeklilerin eline geçen aylığa aynı oranda yansımıyor.

Habere göre ekonomi kurmayları, enflasyon farkının SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki en düşük aylık sahiplerini de kapsayacak tek maddelik bir yasal düzenlemeyle uygulanabileceğini değerlendiriyor. Ancak kök aylıklar arasındaki fark nedeniyle bu yöntemin kalıcı çözüm sunmayacağı görüşü de dile getiriliyor.

Alternatif olarak kök aylıkların yeniden hesaplanması üzerinde duruluyor. Prim ödeme gün sayısı, toplam çalışma süresi ve ödenen prim tutarlarının emekli aylıklarına etkisinin yeniden düzenlenmesi de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.