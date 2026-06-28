Emeklinin maaş zammı 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Milyonlarca emekli temmuz zammına kilitlenmişken herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi de refah payı konusu olmaya devam ediyor. Peki, refah payı eklenir mi? İşte son gelen bilgiler...

En düşük emekli aylığı olan 20 bin liraya, 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklamasından sonra artış yapılacak. Artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. "Refah payı artışı" verilip verilmeyeceği konusunda TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklamasının ardından yapılacak toplantıda karar verilecek.

En düşük emekli taban aylığının artırılması için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. TBMM’de son yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı SSK ve Bağkur’lular için 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL olarak belirlenmişti.

En düşük emekli aylığına temmuz ayında yapılacak zam düzenlemesi için 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayıyla birlikte ortaya çıkacak olan ilk 6 aylık enflasyon oranı beklenecek.

AKP'li yetkililer, SSK ve Bağkur ile memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranlarının farklı olduğuna işaret etti. En düşük emekli aylığına yapılacak zamda genellikle memur emeklisine yapılan zam oranının ölçü alındığını belirten yetkililer, ancak hangi oran yüksekse bunun esas alınacağını kaydetti.

"REFAH PAYI EKLENMESİ BEKLENMİYOR"

CNN Türk yayınında konuşan CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran "Emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon oranında bir zam yapılacak. Bu orana refah payı eklenir mi merak ediliyordu. Edinilen bilgilere göre refah payı eklenmesi beklenmiyor" ifadelerini kullandı.