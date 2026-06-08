Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş güncellemesine çevrilmişken, SGK Uuzmanı İsa Karakaş Ankara’daki son durumu ve masadaki net rakamları değerlendirdi. Ocak 2026’da yapılan yüzde 12,19’luk zammın yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirten Karakaş, emeklinin tek ümidinin temmuz ayında yapılacak yeni hamlede olduğunu vurguladı.

TÜİK tarafından açıklanan son veriler ışığında 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 16,60 seviyesinde kesinleştiğini işaret eden Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan nihai zam oranlarını, en düşük emekli maaşı muammasını ve seyyanen zam beklentilerini kaleme aldı.

TEMMUZ'DA YÜZDE 18'LİK ZAM GÖRÜNÜYOR



Gözler haziran ayı enflasyon verisine kilitlenmişken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentiler de masaya yatırıldı. Merkez Bankasının enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,52 olarak tahmin ediliyor. Bu veri doğrultusunda hesaplama yapıldığında, temmuz ayında emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artışın yüzde 18,37 seviyesine çıkması bekleniyor.

Küresel riskleri, dış faktörleri ve ekonomik dengeleri analiz eden Karakaş, haziran ayı verileriyle birlikte netleşecek zam oranının yüzde 17,5’tan az, yüzde 19’dan fazla olamayacağını, neticede yüzde 18 civarında bir güncellemenin kaçınılmaz olduğunu öngörüyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri topluca irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın ortalama olarak yüzde 18 civarında seyredeceği iktisadi bir netice olarak değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ BU TUTARA ÇIKABİLİR



Asıl merak edilen çetrefil konu ise “en düşük emekli maaşı” uygulaması olarak öne çıkıyor. Hükûmetin bu desteği sadece muhtaçlık kriterine göre daraltma sinyalleri, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşıyor. Seçime az bir süre kala bu riskin göze alınıp alınmayacağı, hangi emekliye hangi kriterle destek verileceği konusunda henüz somut bir çalışma bulunmuyor. Eğer 7 yıldan beri devam eden mevcut uygulama aynen sürdürülürse, 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının temmuzda 23 bin 600 TL civarında olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

ANKARA'DA SESSİZLİK



Yıllardır bekleyen emekliler için seyyanen zam ya da refah payının bu temmuzda gelip gelmeyeceğine yönelik Ankara kulislerinden sızan haberler ise olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Henüz pozitif yönde bir gelişme bulunmazken, savaşın getirdiği mali yük ve bütçe gerekçeleriyle, yasal zorunlu zam dışında ilave bir iyileştirme ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın şu anda Ankara’da telaffuz edilmediği belirtilirken, emekliler için yasal sınırların dışındaki ek artış ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.