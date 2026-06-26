Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz örtülü bir şekilde emeklilere yalnızca enflasyon farkı kadar zam yapılacağını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte milyonlarca emekliye bu sene de seyyanen zam yapılmayacağı belli oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle oldu:

"Emekli, memura zamda otomatik sistem var, artışlar ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse o yansıtılıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin de yasal düzenleme yapılıyor. Bu da sosyal devlet politikası. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik.

Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz. Burada otomatik yansımadığı bir alan var (en düşük emekli aylığı). Prime dayalı değil kök maaşa bakarsanız o çok daha düşük. O konuda Meclis gerekeni yapacaktır."