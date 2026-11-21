Emekli aylıklarına yönelik düzenleme hazırlığında, düşük maaş alanlara daha yüksek oranda artış sağlayacak kademeli bir model üzerinde duruluyor. Aylığı 40 bin liranın altında kalan yaklaşık 12 milyon 240 bin emekliye enflasyon farkının yanı sıra 5 bin liraya kadar iyileştirme yapılması seçenekler arasında bulunuyor.

Yaklaşık 17 milyon emeklinin tamamını kapsaması planlanan çalışmada refah payı ve seyyanen zam seçenekleri ele alınıyor. Bütün emeklilere aynı oranda artış yerine, aylık gelir seviyesine göre farklılaştırılmış bir iyileştirme hedefleniyor.

PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİ DE GÜNDEMDE

Alınan kulis bilgilerine göre modelde, emeklilerin mevcut aylıklarının yanında çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlerin de dikkate alınması planlanıyor. Artışların prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresine göre farklılaştırılması değerlendiriliyor. Yüksek prim ödeyerek emekli olanlarla düşük prim üzerinden aylık bağlananlar arasındaki farkın korunması hedefleniyor.

Haberde aktarılan maaş dağılımı değerlendirmelerine göre, emeklilerin yaklaşık yüzde 90'ı 50 bin lira ve altında aylık alıyor. Bu kesimin yüzde 80'inin aylığı ise 40 bin lira ve altında bulunuyor.

Ayrıca 65 yaş üzerindeki emeklilere yönelik ilave destek seçenekleri de değerlendirmeler arasında yer alıyor.