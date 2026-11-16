Ocak 2027 dönemine yaklaşılırken, 17 milyonu aşkın emeklinin maaş artışına yönelik hazırlıklar hız kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı peş peşe açıklamalar, yeni yılda uygulanacak zam modelinin çerçevesini belirginleştirdi.

Buna göre yapılacak düzenleme yalnızca taban aylıkları değil, tüm emeklileri kapsayacak şekilde kurgulanıyor.

TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYAN ENFLASYON ÜSTÜ ARTIŞ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yürütülen hazırlıkların tüm emekli kesimini kapsadığını ve sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliği gözetilerek farklı alternatifler üzerinde durulduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Yılmaz, "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim" açıklamasında bulundu.

Bu mesaj, standart enflasyon artışına ek bir iyileştirme yapılacağı beklentisini güçlendirdi.

PRİM ÖDEME GÜNÜ VE YAŞ KRİTERİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm emeklilere yönelik yapılacak iyileştirmede prim ödeme gün sayısı ile yaş kriterlerinin dikkate alınacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz tarafından da teyit edilen bu başlık, uzun süre prim ödeyenler ile daha düşük prim günüyle emekli olanların alacağı artış oranlarının farklılaşabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Kademelerin nasıl oluşturulacağı ve bu kriterlerin maaşlara hangi oranda yansıyacağı ise süren teknik analizlerin ardından netlik kazanacak.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM SEÇENEKLERİ NASIL İŞLEYECEK?

Enflasyonun üzerinde artış hedefi doğrultusunda masada üç temel yöntem bulunuyor: Enflasyon oranına ilave refah payı eklenmesi, tüm aylıklara sabit tutarda seyyanen artış uygulanması ve prim gün sayısına göre kademeli ödeme modeline geçilmesi.

Yüzde 12'lik bir enflasyon artışı senaryosunda, 8 puanlık refah payı eklenmesi toplam zammı yüzde 20'ye, 13 puanlık refah payı ise yüzde 25'e taşıyor.

Seyyanen zam formülünde ise kök aylığı 30 bin TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 12 enflasyonla 33 bin 600 TL'ye ulaşırken; 5 bin TL seyyanen artışla 38 bin 600 TL'ye, 10 bin TL seyyanen artışla 43 bin 600 TL'ye yükselebiliyor.

TABAN AYLIKTA 33 BİN TL İHTİMALİ VE OLASI MAAŞ HESAPLAMALARI

Kasım 2026 itibarıyla 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, yeni yılda 33 bin TL seviyesine çıkarılması değerlendirilen senaryolar arasında yer alıyor. Bu artışın gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli maaşında yaklaşık yüzde 40,1 oranında bir yükseliş yaşanacak.

-Yüzde 12 enflasyon zammı varsayımı temel alınarak, yüzde 8 ve yüzde 13 refah payı seçenekleri ile 5 bin TL ve 10 bin TL seyyanen artış ihtimallerine göre oluşturulan olası maaş senaryoları kök aylıklara göre şu şekilde sıralanıyor:

-Kök aylığı 18 bin TL olanlarda yüzde 12 enflasyon zammıyla maaş 20 bin 160 TL'ye, yüzde 8 refah payıyla 21 bin 600 TL'ye, yüzde 13 refah payıyla 22 bin 500 TL'ye ulaşıyor. 5 bin TL seyyanen artışta tutar 25 bin 160 TL, 10 bin TL seyyanen artışta 30 bin 160 TL olurken; en düşük aylığın 33 bin TL'ye yükseltilmesi senaryosunda ödenecek aylık 33 bin TL'ye tamamlanıyor.

-Kök aylığı 20 bin TL olanlarda yüzde 12 enflasyon zammıyla 22 bin 400 TL, yüzde 8 refah payıyla 24 bin TL, yüzde 13 refah payıyla 25 bin TL hesaplanıyor. 5 bin TL seyyanen zamla 27 bin 400 TL, 10 bin TL seyyanen zamla 32 bin 400 TL seviyesine çıkan aylık, taban aylık düzenlemesiyle 33 bin TL olarak ödenebiliyor.

-Kök aylığı 22 bin TL olanlarda yüzde 12 enflasyon artışı 24 bin 640 TL, yüzde 8 refah payı 26 bin 400 TL, yüzde 13 refah payı 27 bin 500 TL tutarını veriyor. 5 bin TL seyyanen artışta maaş 29 bin 640 TL'ye, 10 bin TL seyyanen artışta ise 34 bin 640 TL'ye yükseliyor.

-Kök aylığı 24 bin TL olanlarda yüzde 12 enflasyon zammıyla 26 bin 880 TL, yüzde 8 refah payıyla 28 bin 800 TL, yüzde 13 refah payıyla 30 bin TL ortaya çıkıyor. Seyyanen zam seçeneklerinde ise 5 bin TL'lik artışla 31 bin 880 TL, 10 bin TL'lik artışla 36 bin 880 TL seviyesine ulaşılıyor.

-Kök aylığı 26 bin TL olanlarda yüzde 12 enflasyon zammı 29 bin 120 TL, yüzde 8 refah payı 31 bin 200 TL, yüzde 13 refah payı 32 bin 500 TL olarak hesaplanıyor. 5 bin TL seyyanen artışta maaş 34 bin 120 TL'ye, 10 bin TL seyyanen artışta 39 bin 120 TL'ye çıkıyor.

-Kök aylığı 28 bin TL olanlarda yüzde 12 enflasyon zammıyla 31 bin 360 TL, yüzde 8 refah payıyla 33 bin 600 TL, yüzde 13 refah payıyla 35 bin TL görülüyor. 5 bin TL seyyanen zam eklenmesi durumunda aylık 36 bin 360 TL, 10 bin TL seyyanen zam eklenmesi durumunda ise 41 bin 360 TL oluyor.

-Kök aylığı 30 bin TL olanlarda yüzde 12 enflasyon zammıyla 33 bin 600 TL, yüzde 8 refah payıyla 36 bin TL, yüzde 13 refah payıyla 37 bin 500 TL rakamına ulaşılıyor. 5 bin TL seyyanen artışla maaş 38 bin 600 TL'ye, 10 bin TL seyyanen artışla 43 bin 600 TL'ye yükseliyor.

-Kök aylığı 35 bin TL olanlarda yüzde 12 enflasyon zammı 39 bin 200 TL, yüzde 8 refah payı 42 bin TL, yüzde 13 refah payı 43 bin 750 TL tutarını ortaya koyuyor. Seyyanen zam seçeneklerinde 5 bin TL'lik artışla 44 bin 200 TL, 10 bin TL'lik artışla 49 bin 200 TL hesaplanıyor.

-Kök aylığı 40 bin TL olanlarda ise yüzde 12 enflasyon zammıyla 44 bin 800 TL, yüzde 8 refah payıyla 48 bin TL, yüzde 13 refah payıyla 50 bin TL seviyesine çıkılıyor. 5 bin TL seyyanen artışta maaş 49 bin 800 TL'ye, 10 bin TL seyyanen artışta 54 bin 800 TL'ye ulaşıyor.

Belirtilen tüm bu hesaplamalar kesinleşmiş zam oranlarını değil, masadaki farklı alternatiflere göre şekillenen olası senaryoları yansıtıyor.

DÜZENLEMENİN KAYNAĞI VE MECLİS TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakan Mehmet Şimşek, hazırlıkların bütçe disiplini ve finansal istikrar çerçevesinde sürdürüldüğünü vurgulayarak teknik sürecin büyük olasılıkla aralık ayında tamamlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilgili kanun teklifinin yıl sonu gelmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının hedeflendiğini ifade etmişti.

Düzenlemenin finansmanı için deprem harcamalarındaki düşüş, gelecek yıl eşel mobil sisteminin devam etmemesi olasılığı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden sağlanacak ek gelirler potansiyel kaynak kalemleri arasında sıralanıyor.

Ocak 2027 maaşlarının kesin tutarları ise aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Meclis sürecinin tamamlanmasıyla netleşecek.