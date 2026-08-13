Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açıkladığı Yılın 3. Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 seviyesinden yüzde 28’e yükseltti. Ekonomi yönetiminin tahmin değişikliği, milyonlarca emeklinin 2027 yılının başında alacağı 6 aylık enflasyon farkı beklentisini yaklaşık 1,7 puan yukarı taşıdı.

2026 İKİNCİ YARI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 8,70'E ÇIKTI

Yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşmişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefini yüzde 28’e çıkarmasıyla birlikte, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan ikinci 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 7,00 seviyesinden yüzde 8,70’e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı doğrudan yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre şekillenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olarak gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına Ocak 2027 döneminde yüzde 8,70 civarında zam yansıtılacak.

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23.552 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığına söz konusu zam oranının uygulanması halinde, taban maaşın 25.600 TL ile 25.700 TL bandına çıkması öngörülüyor. Taban aylık artışının nihai olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkarılacak yasayla netleşiyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN FARK HESABI

Memur ve Emekli Sandığı emeklileri için zam oranı, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı dikkate alınarak belirleniyor. İkinci 6 aylık enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen eşik değeri aşması durumunda, oluşan fark memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak. Kesinleşmiş zam oranları, Aralık ayı enflasyon verisinin ilan edileceği 2027 Ocak ayı başında belli olacak.

PETROL VE GIDA BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, raporda 2027 yılı için yüzde 15, 2028 yılı için ise yüzde 9 olan orta vadeli enflasyon hedeflerini korudu. Öte yandan raporda, maliyet unsurlarına dair varsayımlar yeniden şekillendi. İkinci raporda 89,4 dolar olarak öngörülen petrol fiyatı beklentisi üçüncü raporda 87,8 dolar seviyesine çekilirken, gıda fiyatlarındaki yıl sonu artış tahmini ise yüzde 26,3’ten yüzde 28,5’e çıkarıldı.