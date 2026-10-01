Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı. Yıl sonu enflasyonuna yönelik farklı kurumların tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında artış ihtimalini gündeme getirdi.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e çıktı.

Finansal Kurumlar Birliği'nin ekonomik görünüm araştırmasında da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi. Aynı araştırmada eylül ayı TÜFE artışının yüzde 2,11 olması bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ FARKLILAŞIYOR

Yıl sonu tahminleri doğrultusunda hesaplanan 6 aylık enflasyon oranları da kurumlara göre değişiyor. TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 seviyesinde hesaplanırken, OVP tahmininde bu oran yüzde 9,04'e ulaşıyor.

Piyasa katılımcılarının beklentisi yüzde 10,06, AA Finans tahmini yüzde 10,11, Finansal Kurumlar Birliği'nin beklentisi ise yüzde 10,73 seviyesinde bulunuyor.

Bu hesaplamalar gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da söz konusu enflasyon gerçekleşmelerine göre şekillenecek.

23 BİN 552 LİRALIK MAAŞ İÇİN HESAP

Mevcut maaşı 23 bin 552 lira olan bir emeklinin maaşı, yüzde 8,70'lik artış senaryosunda 25 bin 601 liraya çıkacak. Yüzde 9,04'lük artışta maaş 25 bin 681 liraya, yüzde 10,06'lık artışta 25 bin 921 liraya yükselecek.

AA Finans'ın yüzde 10,11'lik tahminine göre maaş 25 bin 933 lira olurken, yüzde 10,73'lük tahmin gerçekleşirse 26 bin 79 liraya ulaşacak.

Benzer şekilde 24 bin lira maaş alan bir emeklinin maaşı 26 bin 88 lira ile 26 bin 575 lira arasında değişecek. 25 bin liralık maaş için hesaplanan yeni tutarlar ise 27 bin 175 lira ile 27 bin 683 lira arasında olacak.

MAAŞ ARTTIKÇA YENİ TUTARLAR DEĞİŞECEK

26 bin lira maaş alan bir emeklinin yeni maaşı tahminlere göre 28 bin 262 lira ile 28 bin 790 lira arasında hesaplanıyor.

28 bin liralık mevcut maaşta yeni tutar 30 bin 436 liradan başlayarak 31 bin 4 liraya kadar çıkıyor. 29 bin liralık maaş için hesaplama 31 bin 523 lira ile 32 bin 111 lira arasında değişirken, 30 bin lira maaş alan emeklinin yeni maaşının 32 bin 610 lira ile 33 bin 219 lira arasında olması bekleniyor.

31 bin liralık maaş için hesaplanan rakamlar 33 bin 697 lira ile 34 bin 326 lira arasında. 32 bin lira maaş alanlar için 34 bin 784 lira ile 35 bin 433 lira, 33 bin lira maaş alanlar için ise 35 bin 871 lira ile 36 bin 540 lira arasında değişen tutarlar ortaya çıkıyor.

34 bin liralık maaşta yeni tutarın 36 bin 958 lira ile 37 bin 648 lira, 35 bin liralık maaşta ise 38 bin 45 lira ile 38 bin 756 lira arasında olması bekleniyor.

40 bin lira maaş alan emekliler için hesaplanan yeni tutarlar 43 bin 480 lira ile 44 bin 292 lira arasında değişiyor. 45 bin liralık maaşta bu rakam 48 bin 915 lira ile 49 bin 829 lira, 50 bin liralık maaşta ise 54 bin 350 lira ile 55 bin 365 lira arasında hesaplanıyor.

55 bin lira maaş alan bir emeklinin maaşı ise tahminlere göre 59 bin 785 liradan başlayarak 60 bin 901 liraya kadar çıkabilecek.