SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli aylıklarına yapılacak artış için Ankara'da birden fazla senaryo üzerinde çalışıldığını söyledi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş'a göre en güçlü seçenek, emeklinin yaşı ya da çalışıp çalışmadığı yerine ödediği prim miktarının esas alınması.

Karakaş, öne çıkan yaklaşımı “Yaş veya çalışma durumu ayrımı yapılmadan, ‘kim ne kadar prim ödemişse ona göre verilmesi’ ilkesi öne çıkıyor” sözleriyle anlattı.

“ZAMLAR ANCAK OCAĞIN İLK HAFTASINDA KESİNLEŞİR”

Düzenlemenin kasım ayında Meclis gündemine gelmesini beklemediğini belirten Karakaş, takip ettiği çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu andaki Ankara’da benim takip ettiğim kadarıyla bütün senaryoların üzerinde çalışılıyor. Bu yasa hemen kasımda gelmeyecek. Aralık sonu, hatta ocağın başında gelir. Zamlar ancak ocağın ilk haftasında kesinleşir.”

Karakaş, seyyanen zam ve refah payı seçeneklerinin de değerlendirildiğini, özellikle refah payının ne kadar olabileceği üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Emeklilerin 25 bin 153 TL'lik seyyanen zam beklentisi bulunduğunu söyleyen Karakaş, nihai formülün yıl sonu enflasyon verileri ve hükümetin yapacağı düzenleme sonrasında netleşeceğini belirtti.

ÇALIŞAN EMEKLİYE AYRIM YAPILMASINA İTİRAZ

Kulislerde konuşulan seçeneklerden birinin yalnızca çalışmayan emeklilere ek artış yapılması olduğunu belirten Karakaş, bu yaklaşımın sosyal güvenlik sisteminin yapısıyla uyuşmadığını savundu.

SGK'nin sosyal yardım kurumu değil, bir sigorta sistemi olduğunu vurgulayan Karakaş, yaklaşık 2 milyon 200 bin emeklinin çalışmaya devam ettiğini ve sisteme prim ödediğini hatırlattı.

Karakaş, “Bir kişi 25-30 yıl boyunca çalışmış, her ay kesinti yapılmış, bunun karşılığını vermek zorundasınız. Bu, bütün dünyada kabul gören sosyal sigorta tekniğidir” dedi.