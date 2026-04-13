Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli ve memurun gözü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere çevrildi. TÜİK’in paylaştığı son rakamlara göre, Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk çeyreğini kapsayan (Ocak-Mart) toplam enflasyon ise yüzde 10,04 seviyesine ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, doğrudan her yılın ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerinde oluşan enflasyon farkına göre belirleniyor.

Yılın ilk üç ayında kaydedilen oranlar sırasıyla; Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart’ta yüzde 1,94 oldu.

"ORTALAMA YÜZDE 15 FARK OLUŞABİLİR"

Geçmiş dönemlerdeki tahminleriyle dikkat çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında önümüzdeki üç ayı da kapsayan öngörülerini paylaştı. Erdursun, sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük ihtimalle dördüncü ay, beşinci ay ve altıncı ayın enflasyonları sonrasında SSK ve Bağ-Kurlular için ortalama yüzde 15 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Memur ve memur emeklileri için de ortalama yüzde 11 gibi bir enflasyon farkı çıkacak" dedi.

MAAŞLARA GÖRE TAHMİNİ ZAM TABLOSU

Erdursun'un paylaştığı yüzde 15’lik olası artış oranının maaşlara yansıması durumunda, emekli aylıklarında oluşacak yeni tablo şu şekilde öngörülüyor:

GÖZLER HAZİRAN AYI VERİLERİNDE

Mevcut hesaplamalar ilk üç aylık kesinleşmiş veriler ve uzman tahminleri üzerine kurulu olup kesin zam oranları, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı başında netlik kazanacak.