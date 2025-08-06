Enflasyonu düşük açıklayıp maaş zamlarının budanmasına yol açtığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) dava açan Yargıtay Onursal Üyesi emekli hakim Seyfettin Çilesiz, şimdi de seyyanen zam talebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) mahkemeye verdi. Çilesiz, SGK’dan, 2023 yılında memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, memur emeklisine de uygulanmasını talep etti. Bu talep kabul edilirse memur emeklisine bugün için ödenecek güncel miktar 20 bin liraya ulaşıyor.

Çilesiz, dava öncesi, seyyanen zammın güncel tutar üzerinden hesaplanıp maaşına eklenmesi için SGK’ya yazılı başvuruda bulundu. Başvurusunda, memurlarla memur emeklilerine uygulanan zamların birbiri ile paralel olduğunu, seyyanen zammın ise sadece görevde olan memurlara ödenip, emekli memura uygulanmadığını hatırlattı.

ANAYASA’YA AYKIRI

Bu durumun hem Toplu Sözleşme Kanunu, hem de Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırı olduğunu belirten Çilesiz, emekli bir memur olarak aynı zamdan kendisinin de yararlandırılması gerektiğini bildirdi. Çilesiz, güncelleştirilmiş tutarın en geç 30 gün içerisinde emekli aylığına eklenmesini talep etti ancak SGK’dan hiçbir cevap gelmedi. Çilesiz 30 günlük sürenin bitiminde Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne, emeklinin zam hakkını ödemediği gerekçesiyle SGK aleyhine dava açtı. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, konuyu ve davayı gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne kadar götüreceklerini bildirdi.

Ali Erdem Gündoğan

‘Emekli aylığı 35 bin liraya çıkar’

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, seyyanen zammın Temmuz 2023 tarihindeki memur katsayısına göre 8 bin 77 lira olarak hesaplandığını, bu tutara her 6 ayda bir katsayı oranında zam yapıldığını, dolayısıyla seyyanen zammın bugünkü güncel tutarının 20 bin liraya yaklaştığını söyledi. Gündoğan, davanın emekli lehine sonuçlanması halinde en düşük memur emeklisi aylığının 35 bin lira civarına çıkabileceğini söyledi. Katsayı artışıyla hesaplandığında seyyanen zam bugün 18 bin 540 liraya karşılık geliyor.