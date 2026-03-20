Ramazan Bayramı öncesinde Artvin çarşı pazarında kısmen gözlenen hareketlilik esnafın yüzünü güldürmeye yetmedi.

Artvinli şarküterici Erkan Büyük, bayram haftasında yaşanan yoğunluğun geçici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"26 senedir Artvin’de hizmet vermekteyim. Bugün kargolarda son gün. Evet, bir hareket var; özellikle bu bölgede şu anda bir hareketlilik var ama bu hafta başladı. Ramazan ayı zaten esnaf açısından iyi geçen bir ay değil. Ramazan Bayramı haftasında işlerde hareketlilik başladı, şükürler olsun işlerde bir yoğunluk başladı. Artvin hurması var ve kilosu 600 lira ama Medine hurmasının kilosu bin ve bin 200 liradan satılıyor. Fiyat-performans açısından çok pahalı bir ürün. Bu hareketlilik esnaf açısından çok bir şey karşılamaz. Bu hareket sadece bayramda birkaç gün sürer ve insanlar çeker gider, her şey biter."

"Adamın parası yok, 'saçımı 3-4 ay sonra kes' diyor"

Berber Ümit Tüysüz de yaklaşık 35 yıldır çalıştığını belirterek, "İşler düşük ama arife günü bir yoğunluk bekliyoruz. İnsanlar köye gidiyor, belki de yoğunluk olmaz. Önceki ramazana nazaran işlerimiz şimdi biraz daha iyiydi. İnsanlarda alım gücü düşük olduğu için işlere yansıyor. Yani domatesin kilosuna baktığımızda piyasayı görüyorsunuz. Adamın parası yok; diyor ki 'Saçımı öyle kes ki 3 ay ya da 4 ay sonra geleyim'" ifadelerini kullandı.

"22 yıllık emekliyim, böyle kötü günler görmemiştim"

Resul Akasakal adlı emekli ise fiyatlar nedeniyle bayram sevinci yaşayamadıklarını dile getirerek, "Baksanıza, mısır unu ve bir kilo da yağ aldım. Ne alacaksın? 22 yıllık emekliyim, böyle kötü günler görmemiştim. Bayramda köye çekip gideceğim. Bayram yok bize, ne bayramı kardeşim? Çay olmuş 20 lira, nasıl gezelim? Mahvolduk biz" dedi.

"Eski bayramlar kalmadı"

Artan hayat pahalılığı nedeniyle bayram ziyaretlerinin ve geleneklerin de zayıfladığı ifade edildi. Bir vatandaş, "4 bin lira sadaka verdiler bize, onunla da bir şey alamadım. Et alsam olmuyor, şeker alsam olmuyor; ne alırsan kan parası. Misafirim de yok, kim gelsin bayramda? Gelen olsa da kimse kimseye hediye de getiremiyor. Çocuğa 200 lira versen, çocuk parayı beğenmiyor. O eski bayramlar bitti" diye konuştu.

"Fiyatlar yüksek değil, şimdi her şey bol"

Bazı vatandaşlar ise piyasadaki fiyatların abartıldığını ve durumlarından memnun olduklarını ifade etti.

Artvinli vatandaş, "Allah’a şükür durumumuz iyi, pazar fiyatları da iyi, herkes hâlinden memnun, para bol. Fiyatlar yüksek değil, bu milletin şişirmesi. Eskiden yoktu ve biz yokluğu bulamıyorduk, şimdi ise her şey bol. Mazot da öyle. Ben eskiden mazotu bulamaz, bir ay gezerdim bulmak için" dedi.