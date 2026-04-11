Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla Hamamyolu Caddesi’nde bir araya gelen emekliler, insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep etti. Sendika adına açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Neriman Eken, emeklilerin geçinemediğini söyleyerek, emekli aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiği belirtti. Eken, “Yılların birikimi olan emeğimiz resmen gasp edildi. Maaşlarımız her gün erimeye devam ediyor” dedi.

DÖRT İKRAMİYE TALEBİ

Eken şöyle konuştu: “Sefalet zulmüne teslim olmamak için taleplerimiz nettir. Her emekli aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Sağlığa erişim kolaylaştırılmalı, sağlıkta alınan tüm ücretler kaldırılmalıdır. Bayram ikramiyeleri yılda dört kez verilmeli ve asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. İntibak yasası derhal çıkarılmalıdır. 5510 sayılı yasa kaldırılmalı, yerine adaletli bir emeklilik sistemi kurulmalıdır. Emeklilere sendika hakkı tanınmalıdır.