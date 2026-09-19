Avrupa genelinde artan kiralar, yüksek faturalar ve şehir merkezlerindeki enflasyon baskısı, sabit gelirli emeklileri alternatif yerleşim alanları aramaya yönlendiriyor.

İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden ayrılan binlerce emekli, daha düşük harcama kalemleri ve vergi avantajları sunan Balkan ülkelerine yerleşmeyi tercih ediyor.

Özellikle İtalya’da ortalama 1.200 ile 1.500 euro arasında değişen emekli maaşları, büyük şehirlerde yalnızca temel ihtiyaçları ve kira giderlerini karşılamaya yeterken; Balkanlar’da aynı bütçeyle sahil kenarında konaklama, dışarıda yeme-içme ve özel sağlık hizmetlerini kapsayan bir yaşam sürdürülebiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Türkiye’de de emekli maaşlarının büyükşehirlerdeki kira ve temel gıda fiyatları karşısındaki durumu sık sık gündeme gelirken, Avrupa’daki benzer tablo Batılı emeklileri coğrafi olarak yakın bölgelere sürüklüyor.

İtalyan Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü (INPS) verilerine göre, İtalya’daki emeklilerin %28,1’ini oluşturan yaklaşık 4,6 milyon kişi ayda 1.000 euro’nun altında gelir elde ediyor.

Söz konusu gelir seviyesi, büyük kentlerde kira, fatura ve sağlık masrafları ödendikten sonra yetersiz kalıyor. Bu ekonomik şartlar altında, Türkiye’ye de komşu sayılabilecek Balkan coğrafyası, sabit gelirliler için uygun maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

DURRES KENTİNE YERLEŞENLERİN SAYISI ARTIYOR

Adriyatik Denizi kıyısında yer alan ve İtalya'nin Bari liman kentine yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan Arnavutluk'un Durres şehri, bu göçün merkezlerinden biri haline geldi.

Bir dönem sadece yaz aylarında turizm hareketliliği yaşayan sahil kasabaları, artık Avrupalı emeklilerin yıl boyunca ikamet ettiği daimi yerleşim yerlerine dönüşüyor.

İtalya’dan gelerek Durres’e yerleşen eski bir tamirci olan Carmine Impietro, kararlarının arkasındaki gerekçeyi şu sözlerle aktarıyor:

"48 yıllık çalışma hayatımın ardından aldığım emekli maaşı İtalya'da yaşamama yetmedi. Arnavutluk ile yapılan anlaşmalar sayesinde emekli maaşımdan vergi kesintisi yapılmıyor. Burada aylık 1.500 euro gelirle yaşam maliyeti çok daha düşük."

DENİZ MANZARALI EV KİRASI 350 EURO

Bölgedeki gayrimenkul ve genel yaşam giderleri, Batı Avrupa ve Türkiye'deki metropol fiyatlarıyla kıyaslandığında belirgin farklar gösteriyor. Eski bir devlet memuru olan Luigi Pace, bölgedeki barınma giderlerini şu verilerle paylaşıyor:

"Denize 50 metre mesafede iki odalı bir dairede yaşıyorum ve aylık 350 euro (yaklaşık 20 bin TL) kira ödüyorum. Elektrik, su ve internet gibi sabit giderler ise toplamda yaklaşık 50 euro tutuyor. Kendi ülkemde sadece apartman aidatı için aylık 100 eurodan fazla ödeme yapıyordum."

SAĞLIK VE GIDA HARCAMALARINDA MALİYET AVANTAJI

Sadece konut giderleri değil, günlük tüketim maddeleri ve sağlık hizmetleri de bölgeye olan ilgiyi artırıyor. Eski bir gemi kaptanı olan Enrico d'Amico, günlük pazar ve sağlık harcamalarına ilişkin olarak şunları kaydediyor:

Pazar ve Gıda Fiyatları: Kilogramı 3 euroya meyve, 7 euroya kaliteli zeytinyağı temin edilebiliyor.

Sağlık Hizmetleri: İtalya'da seansı 80-90 euro olan fizyoterapi hizmeti bölgede 40 euroya alınabiliyor.

Ulaşım: Avrupa kentlerine 1 saatlik uçuş mesafesinde olunması, aile ziyaretlerini kolaylaştırıyor.