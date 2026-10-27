İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Balıkesir Altıeylül’de emekli kadınlarla görüştü, dert dinledi. Emekli kadınlar 1.5 saat uzaklıktaki denize yol masrafı nedeniyle gidemediklerini söylediler. “Denizi hiç görmemiş emekli var” dediler.

YARIZ’I ÖRNEK VERDİ

Çömez de “Türkiye’nin fotoğrafını çektiniz” dedi, fon vurgununda tutuklanan ve 1.9 milyar lira değerinde 4 yatı olan Pusula Holding’in 28 yaşındaki patronu Muhammed Yarız’ı hatırlattı “Vurguncular yat sefasında, emekli kardeşim ise denizi bile göremiyor’’ dedi.

Pusula, Amore, Loretta ve Junior Amore adlı 4 yatı olan Muhammed Yarız, bunlardan ikisini vurgun öncesi yurt dışına kaçırmıştı.

ÇALIŞMAK ZORUNLU

Kadınlar “Çay içerken bile hesap yapıyoruz. Çocuğumuzu okutmak için çalışmak zorundayız. Deniz buraya 1.5 saat mesafede ama yaz geldi geçti, yol parası 500 lira orada da bir 500 Harcarsın. Sahile bile gidemiyoruz’’ dediler.

İYİ Partili Turhan Çömez Balıkesir’de emekli kadınlarla görüştü, dert dinledi.

SANDIKTA HESABINI SORUN!

Turhan Çömez emekli kadınlara şunları söyledi: “Siz denize gidemiyorsunuz, 28 yaşında AKP gençlik kollarından birisi 4 yat bir de özel uçak almış geziyor, milyarları götürmüş. Sandıkta ülkeyi çalan çırpanlardan, bu hırsızlardan hesap sorun.”

DOKUNAN YANIYOR

Kadın esnafa fon kelepçesi

Gazeteci Müyesser Yıldız, fon skandalı paylaşımı yapan 64 yaşındaki kadının ev hapsiyle cezalandırıldığını yazdı. Ankara’da, fon skandalına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle evine polis baskını düzenlenen 64 yaşındaki esnaf kadın, emniyete götürüldükten sonra 2021-2023 yıllarında yaptığı üç paylaşım nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla ev hapsine alındı. Kadının ayağına elektronik kelepçe takılırken, polis ekipleri her gün evinde kontrol yapmaya başladı.

Kadının evinde yapılan aramada iki eski cep telefonu, düğün CD’si ve bir harddiske el konuldu. Kadının üç ekip otosuyla emniyete götürüldüğü belirtildi.