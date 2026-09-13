İngiltere merkezli araştırmalar, emeklilik dönemini bütçe dostu ve yüksek yaşam kalitesiyle geçirmek isteyenler için en cazip ülkenin Malezya olduğunu ortaya koydu.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 130 ülke arasında yapılan değerlendirmede Malezya’nın zirveye yerleştiği görüldü.

İngiltere üzerinden yapılan araştırmada bir ingiliz emeklisinin aylık ortalama harcaması 2.300 sterlini (yaklaşık 150 bin TL) bulurken,

Malezya’da kişi başı 700 ila 1.100 sterlin (45 bin-70 bin TL) arasında konforlu bir yaşam sürmek mümkün hale geliyor.

İngiltere'deki 1.000 sterlinlik (yaklaşık 65 bin TL) harcama gücü, alım gücü oranları sayesinde Malezya’da iki katına denk geliyor. Ülkede haftalık market alışverişi 10-15 sterlin bandında seyrederken, ortalama restoranda iki kişilik akşam yemeği yaklaşık 15 sterline mal oluyor.

Halihazırda yaklaşık 16 bin İngiliz vatandaşına ev sahipliği yapan Malezya, farklı yaşam tarzlarına hitap eden bölgeleriyle de dikkat çekiyor. Araştırmacılar bu yüzden İngilizlerin yanı sıra başka milletten olan emekliler için de bölgeye olumlu bakıyor.

Araştırmacılar emeklilerin Malezya'da rahatlıkla kalabieceği şehirleri açıkladı. Buna göre, Kuala Lumpur, George Town ve Penang Bölgesi sakin bir yaşam arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.