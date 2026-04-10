SGK uzmanı İsa Karakaş, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, mevcut ekonomik veriler ve yasal çerçeve üzerinden milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren öngörülerini paylaştı.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM İHTİMALİ

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, mevcut ekonomik veriler ve yasal çerçeve üzerinden milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren öngörülerini paylaştı.

Bu rakama ulaşılması için %51.7 oranında bir artışın şart olduğunu ifade eden uzman, Temmuz ayında bir ara zam yapılmasının önünde hiçbir kanuni engel bulunmadığını ve geçmiş yıllardaki uygulamaların buna örnek teşkil ettiğini söyledi. Karakaş, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir. Ankara'nın tek gündemi savaştı biliyorsunuz. Ateşkes oldu. Bu ateşkesten sonra biraz bir rahatlama olursa elbette ki az önceki söylediğimiz mağdurlar da konuşulacak, asgari ücret de konuşulacak ama asgari ücretlerin yoğun bir tepkisi var" dedi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zam konusuna da açıklık getiren Karakaş, mevcut ekonomik sarsıntılar nedeniyle bu Temmuz ayında seyyanen bir düzenlemenin zor göründüğünü ifade etti.

Ancak sistemin fabrika ayarlarına dönmesi ve 17 milyon emeklinin nefes alabilmesi için bu zammın kaçınılmaz olduğunu ekledi. Karakaş, seyyanen zam için en güçlü ihtimalin seçim sürecine yaklaşılmasıyla birlikte 2027 yılı olacağını öngördüğünü dile getirdi.

Ekonomik dengelerdeki hassasiyete vurgu yapan Karakaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu 2026 Temmuz'da değil ama 2027'de seyyanen zammın mutlaka yapacağı inancındayım. Ben onu öngörüyorum. Çünkü neden? 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Bunların durumu son derece kötüleşti. Sistemin fabrika ayarlarına için, emeklilerin rahat nefes alması için seyyanen zammın mutlaka yapılması elzem. Ancak bu Temmuz ayında biraz zor. Çünkü neden? Ekonominin dengeleri sarsıldı. Bu savaş nedeniyle maalesef bütün dünyada olduğu gibi bizim ekonominin dengeleri de sarsıldı. Dolayısıyla bu Temmuz'da bir beklentimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.