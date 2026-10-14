Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına ve ekonomik zorluklara dikkat çekmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya doğru başlayan yürüyüşün ilk bölümü tamamlandı. Emekliler, TBMM’nin önünde “Getirin sandığı gereğini yapacağız” sloganları attı. “Beş emekli maaşı bir yoksulluk ücreti etmiyor” pankartları da taşındı. Sendika Başkanı Mahmut Şengül, "24 yıllık siyasal iktidar her geçen dönem emeklileri daha da yoksullaştırdı, açlığa ve sefalete mahkum etti. Bu iktidarın sandıktan kaçma şansı yok, bize 'sabret, şükret diyenler, buyurun, emekli maaşıyla siz sabredin. Sorunun kaynağını ortadan kaldıralım, bunun yolu da sandıktır" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül ve Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle “Sorunun kaynağını demokratik yollardan ortadan kaldırmak gerekir” dedi.

YAZAR KASA İLE GİTTİLER

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da "Geçmiş yıllarda yazar kasanın atılmasıyla erken seçime gidilen bir ülkede bir emekli hayatına son verdi, iktidar görmedi duymadı.

Milyonlarca emekliyi vatanında aç bırakmaya utanmıyor musunuz? Hesabı sandıkta demokratik olarak er geç sorulacak" açıklaması yaptı. Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle de "Seçilenler bize zulüm yaşatıyor, yapılacak tek şey var, emekliyi açlığa ve sefalete mahkûm edenleri sandık başında değiştirmek. Canımıza kıymak istemiyoruz, bizler sosyal atık değiliz. Ya geçim ya da derhal seçim” dedi.

Eyleme destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, da “Her gün sövdüğün o eski Türkiye’de emekli rahattı, şimdi açlık sefalet içinde” dedi. YENİ Parti Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ise “Adalet yok, hukuk yok, emekliye maaş yok. Vatandaş sürünsün, kendileri fonlarla trilyoner olsun” diye konuştu.

Vatandaşın ekonomik ve sosyal talepleri

Sayısı 16 milyona ulaşan emeklilerin talepleri çeşitli konularda yoğunlaşıyor ve şöyle sıralanıyor: “En düşük emekli aylığı makul seviyeye yükseltilsin. Kök aylıklar yeniden düzenlensin. Maaş artışlarında büyüme oranı ve milli gelir de hesaba katılsın. Bayram ikramiyeleri arttırılsın. Emekliden sağlıkta katılım payı, ilaç farkı alınmasın. Barınma, beslenme ve enerji faturaları için devlet desteği sağlansın. Sosyal haklar artırılsın.”