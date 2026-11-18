Tüm Emekliler Sendikası üyesi emekliler, Ankara Kızılay’da geçim sıkıntısına dikkat çekmek için eylem yaptı. “Geçinemiyoruz” sloganıyla bir araya gelen emekliler, insanca yaşam koşulları ve ekonomik güvence istedi.

Yapılan açıklamada, “Bu ülkenin fabrikalarında demiri döven, toprağı işleyen, okullarında çocukları yetiştiren, hastanelerinde hayatı savunan insanlarız. Bu ülkenin yollarında alın terimiz, duvarlarında emeğimiz, birikiminde ömrümüz var. Bu ülkenin zenginliğini biz yarattık” denildi.

SADAKAYA RAZI DEĞİLİZ

Emekliler, bütçe kaynaklarının dağılımındaki eşitsizliğe de tepki göstererek, “Bu ülkenin kaynakları söz konusu olduğunda neden hep emekliye ve emekçiye sabır düşüyor? Neden bütçenin sınırları yalnızca emekçinin, emeklinin, yoksulun karşısına çıkarılıyor? Sadakaya razı değiliz. Müjde değil, güvence istiyoruz. Sefalet değil, insanca yaşam istiyoruz” ifadelerini kullandı.