Milyonlarca emeklinin gözü Ramazan Bayramında ödenecek emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. AKP tarafından önce ikramiyelere zam yapılmayacağı açıklaması geldi. Bugün yapılan AKP Grup toplantısından emekli bayram ikramiyesine zam müjdesi bekliyordu ama Erdoğan maaşların ödeneceği tarihi öne çektik müjdesi verdi. Emekliler bu müjdeyi müjdeli bulmadı.

SÖZCÜ TV mikrofonlarına konuşan bazı emekliler "Böyle müjde olmaz bu bize göre müjde olmaz. Ayın 14'ünde aldığımızda önümüzde ayın 14'üne kadar aç kalacağız" diyerek tepki gösterdi