Artan hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin düştüğü darboğaz daha da derinleşti. Emekliler, Tüm Emeklilerin Sendikası'nın, "Sefalet zulmüne son" çağrısıyla Mersin'de sokağa çıktı.

Mitinglerin Akdeniz ayağında Mersin, Tarsus, Adana, İskenderun, Anamur ve Alanya’dan emekliler meydanlarda buluştu.

Mitinge DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal’ın yanı sıra CHP, DEM Parti, TİP, TKP, SOL Parti ve Halkevleri üyeleri de destek verdi.

Emekliler 'Sefalet zulmüne son' pankartı açarken, mitingde “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Hak, hukuk, adalet”, “Sefalete teslim olmayacağız”, “AKP’den hesabı emekliler soracak” sloganları atıldı.

'EMEKLİLERİN AHI ONLARI YENECEK'

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, miting alanında yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde emeklilerin iktidara 'sarı kart' gösterdiğini hatırlatarak, “Bu sefer, elbette demokrasiyle, elbette sandıkla öyle bir tokat atacağız ki bu iktidar bir daha gün yüzü, yani iktidar yüzü görmeyecek. Emeklilerin ahı onları yenecektir” ifadelerini kullandı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş da 2 milyonu aşkın emeklinin çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek “Bu durum, sefalet düzeninin sonucudur” dedi.