Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, seyyanen zamla ilgili davada emekliler lehine karar verilmesi talebini içeren dilekçelerini AYM’ye iletilmek üzere Samsun Adliyesi’ne sundu.
MAAŞ FARKLARI AÇILDI
Samsun Atakum Devrimci Emekliler Sendikası Şube Başkanı Tacettin Aydın, 2023’te memura verilen seyyanen zammın bugün 23 bin liraya ulaştığını, aynı artışın emekli memura da uygulanması gerektiğini söyledi. Emekli aylıkları ile memur maaşları arasındaki farkın açıldığını aktaran Aydın, emeklinin zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.